Inflación de enero: cuáles son los alimentos que más aumentaron en Buenos Aires

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el martes el índice de inflación de enero, que se ubicó en 2,9%, una cifra que estuvo por encima de lo que esperaba el mercado y marcó una leve aceleración respecto de diciembre, cuando marcó 2,8%.

En ese contexto, uno de los datos que más llamó la atención fue el comportamiento de los alimentos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde los aumentos fueron especialmente marcados. Según se detalló en LN+, hubo productos que incluso registraron subas cercanas a duplicarse en apenas un mes.

Inflacion de enero - Cuales son los alimentos que mas subieron en el GBA

Verduras y frutas, al tope de las subas

El producto que encabezó el ranking fue el tomate redondo, con un incremento impactante del 92,6%, un salto que generó debate entre economistas por la magnitud del ajuste.

Detrás aparecieron otros alimentos frescos con aumentos considerables:

Naranja: 30%

30% Papa: 29,6%

29,6% Manzana deliciosa: 18,6%

18,6% Filet de merluza: 12,8%

El fuerte peso de las verduras y frutas volvió a mostrar cómo los factores estacionales influyen en la evolución mensual del índice.

Alimentos subieron más en GBA que en el promedio nacional

Otro punto relevante del informe es que el aumento en el rubro Alimentos y bebidas fue superior en el Gran Buenos Aires en comparación con el nivel nacional.

A nivel nacional: 4,7%

4,7% En provincia de Buenos Aires: 5,5%

De acuerdo con el Indec, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro que más aumentó en enero, seguido por Restaurantes y hoteles (4,1%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro que más aumentó en enero, según el Indec Daniel Basualdo

Inflación por encima de lo esperado

El IPC de enero se ubicó en 2,9%, por encima del 2,8% de diciembre. Además, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) proyectaba una cifra menor, cercana al 2,4%.

La cifra también se conoció en medio de tensiones, luego de la salida de Marco Lavagna y cuestionamientos sobre la publicación de un índice de precios actualizado.

La cifra anunciada por el Indec

Los rubros que menos subieron en enero

En contraste con los alimentos, algunos sectores mostraron variaciones mínimas o incluso deflación:

Prendas de vestir y calzado: -0,5%

-0,5% Educación: 0,6%

0,6% Recreación y cultura: 1%

El peso de los factores estacionales

El Indec señaló que los componentes estacionales jugaron un rol clave, especialmente por el aumento de las verduras, que registraron un alza del 5,7%.

En tanto, la inflación núcleo —que excluye estacionales y regulados— subió 2,6%, mostrando una desaceleración frente al mes anterior.