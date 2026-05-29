El gráfico que hizo YPF para pedirle ayuda a los que cargan nafta

YPF difundió esta semana un gráfico para explicar su política de precios de combustibles desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. El título elegido lo dice todo: “YPF te ayuda / Vos ayudás a YPF”. La ecuación es simple: la petrolera absorbió durante meses el impacto de la disparada del petróleo para no trasladarlo íntegramente al surtidor; ahora, aunque el Brent bajó casi 10% en la última semana y se aleja de los US$100 —cotiza en torno a los US$91—, los precios en la estación de servicio no van a bajar. Es el momento en que, según el gráfico, “vos me ayudás”.

El precio del petróleo llegó a acumular una suba del 67% desde enero, con la cotización Brent tocando picos de US$118 el barril. De esa suba, el 23% se trasladó al surtidor en menos de dos meses —algo que en gestiones anteriores hubiera sido impensado—, pero dejó un atraso de al menos 15% en el precio de las naftas respecto de la paridad de importación. Según datos que YPF presentó ante inversores a principios de mayo, esa brecha llegó a superar el 18%.

Horacio Marín, presidente de YPF

El esquema tiene una lógica financiera concreta. Desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, el Brent trepó con fuerza e YPF optó por no trasladar toda esa suba al surtidor. Primero aplicó un amortiguador de 45 días —entre el 31 de marzo y el 15 de mayo—, durante el cual el precio del combustible quedó prácticamente fijo mientras el petróleo internacional seguía volátil.

Luego, el 13 de mayo, anunció una suba de apenas el 1% y extendió el mecanismo por otros 30 días, hasta el 15 de junio. En paralelo, asume que el conflicto habrá terminado alrededor del 15 de junio y que, a partir de ese momento, comenzará la etapa de recuperación: los precios del combustible se mantendrán altos aun cuando el petróleo internacional baje, para compensar la diferencia acumulada.

El préstamo que nadie firmó

El mecanismo que sostiene todo esto es un acuerdo informal entre productoras y refinadoras: las primeras les vendieron el crudo por debajo de la cotización internacional durante la escalada y esperan recuperar esa diferencia cuando los precios bajen. No hay contrato firmado. Las productoras financiaron a las refinadoras y ahora los consumidores financiarán a las productoras.

En ese esquema, la estabilidad cambiaria opera como un alivio parcial: el tipo de cambio acumula una caída nominal del 3% en lo que va del año, lo que ayuda a las empresas petroleras a contener el aumento de sus costos en pesos.

El gráfico de YPF lo anticipa con claridad: la zona azul —“vos me ayudás”— se extiende hasta fines de septiembre de 2026. Los consumidores que esperaban que la baja del crudo se trasladara rápido al surtidor tendrán que esperar. LAPLAGNE, MAXIMILIANO

El impacto del ciclo de subas ya se hizo sentir en la demanda. Según datos de la Secretaría de Energía analizados por la consultora Politikon Chaco, las ventas de combustibles al público cayeron 1,8% interanual en marzo en todo el país. Al ajustar por cantidad de días, el consumo promedio diario mostró una baja del 3,1% mensual, una señal de que los consumidores empezaron a racionar. Las naftas sintieron el ajuste con más fuerza que el gasoil: cayeron 2,4% interanual, frente al 1,1% del diésel. Fue esa caída en la demanda, detectada en las últimas semanas de marzo, lo que llevó a YPF a abrir el primer amortiguador de precios de 45 días el 1 de abril.

YPF concentra el 55% del despacho de combustibles del país. Le siguen Shell con el 19%, Axion con el 14% y Puma Energy con el 5%. Ninguna empresa mueve sus precios hasta que YPF lo hace primero, lo que convierte a la compañía de mayoría estatal en el regulador informal del mercado.

YPF concentra el 55% del despacho de combustibles del país. LUIS ROBAYO - AFP

El litro de nafta súper promedió esta semana los $2037 en la Ciudad de Buenos Aires —donde los precios son más bajos por mayor competencia—, contra los $1566 de principios de año. Llenar un tanque de 50 litros pasó de costar $78.300 a casi $102.000 en cinco meses.

La caída del Brent de esta semana, impulsada por señales de tregua en el conflicto de Medio Oriente, no cambia ese escenario en el corto plazo. El gráfico de YPF lo anticipa con claridad: la zona azul —“vos me ayudás”— se extiende hasta fines de septiembre de 2026. Los consumidores que esperaban que la baja del crudo se trasladara rápido al surtidor tendrán que esperar.