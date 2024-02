escuchar

La noticia tuvo gran repercusión y las consultas por estas horas en la página de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) son permanentes. El Gobierno de Javier Milei anunció que elevará el monto de la ayuda escolar que se cobra en marzo a unos 70.000 pesos, por única vez, tal como se publicó hoy en el Boletín Oficial. Sin embargo, muchos padres recién se están enterando de qué se trata esa asignación, ya que nunca la habían cobrado. Y, puntualmente, que para percibirla tienen que hacer un trámite específico. Es decir, que no es algo que se renueva de un año a otro. Ni que se cobra automáticamente.

Justamente, para cobrar esta asignación familiar, se debe presentar un formulario de la Anses, que se debe descargar de la página de ese organismo o desde la aplicación, completarlo, hacerlo firmar por la escuela a la que asista el hijo y subirlo a la página o aplicación. Un trámite que por estos días sobrecargará de consultas a las escuelas y colegios. Y no pocos esperarán al inicio de clases para pedir el certificado.

En la práctica, se trata de un trámite sencillo, (se detalla a continuación el paso a paso) que puede hacerse directamente desde internet, sin necesidad de ir presencialmente a una oficina de Anses. Pero que sí requiere la firma legal de la escuela.

El trámite en la app Mi Anses

La razón por la que muchos trabajadores en relación de dependencia no han hecho ese trámite con anterioridad, tiene que ver con los topes a los montos del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que fija Anses. Ocurre que, si bien este es un beneficio que alcanza a todos los asalariados, a los monotributistas, a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), a quienes cobran pensiones, jubilaciones, seguros de desempleo, entre otros, el monto que se cobra podía variar según la zona geográfica del país, ya que hay cuatro regiones que reciben montos mayores.

Algo similar ocurre con las asignaciones familiares (se abonan en las cuentas bancarias con las siglas SUAF, por Sistema Único de Asignaciones Familiares). Este es uno de los esquemas de pensiones, que cobran los trabajadores en relación de dependencia, cuando tienen sus hijos a cargo, menores de edad, declarados ante Anses. Muchos confunden esa ayuda con la AUH, sin embargo esta última justamente es una prestación que se creó para alcanzar a todos aquellos que estén por fuera del sistema laboral, de forma que todos los chicos menores de edad (independientemente de la situación laboral de sus padres) reciban un monto mínimo, ya sea porque los padres reciben ingresos suficientes, o por medio de la ayuda social. Es decir que el SUAF le corresponde a todos los asalariados.

Sin embargo, si el ingreso familiar supera un determinado monto, ya no se cobran el SUAF. O se cobran montos que resultan insignificantes dado el nivel de inflación. Por ejemplo, aquellos que tengan un ingreso de hasta 319.947 pesos, cobran como asignación familiar unos $20.661 o más, según zona geográfica; quienes suman ingresos mensuales por hasta $469.237, reciben unos $13.934; hasta los $541.751 de ingresos, unos $8.426 y más de $541.751 y menos de $3.960.000, cobran unos $4.345 por cada hijo.

Ahora, que el Gobierno decidió elevar los montos para todas las asignaciones, para no recibirlo se debe superar los 3.960.000 pesos como ingreso del grupo familiar y 1.980.000 pesos como tope máximo de cada integrante, en caso de que los padres estén divorciados o separados. Un dato muy importante es que, tal como detalla el Decreto 150/2024, la Ayuda Escolar Anual será universal y alcanzará a todos los niños y adolescentes escolarizados, en educación inicial, general básica y polimodal y escuelas especiales, para quienes tienen entre 45 días y 17 años inclusive. Esto significa que no se aplicará una escala, no habrá quienes cobren más o menos según la escala salarial como tampoco variará el monto según la región geográfica.

Dónde descargar el formulario y dónde subirlo

Estos montos actualizados del ingreso familiar ampliaron el rango del beneficio social y eso implicará que muchas más familias queden alcanzadas por esta prestación. Según las estimaciones del Gobierno nacional, la ayuda escolar anual de 70.000 pesos alcanzará a unos 7,3 millones de chicos.

Es por eso, que se espera que muchas familias que en otros años no habían presentado la certificación de la escolaridad, este año sí lo hagan, dado el impacto del monto al que se elevó la asignación escolar.

Cómo acreditar la escolaridad

La presentación del certificado de escolaridad puede hacerse a través de la app mi Anses, o bien, en la web del organismo siguiendo estos pasos:

Ingresar a mi Anses> Hijos > Presentar Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo.

Elegir Generar Certificado, completar los datos requeridos y seleccionar Generar.

Imprimir el certificado y llevarlo a la institución escolar para que lo completen y firmen.

Ingresar nuevamente a mi Anses > Hijos > Presentar Certificado Escolar, seleccionar Subir Certificado y cargar la foto del formulario completo y firmado desde el celular o computadora.

“El objetivo de la Asignación por Ayuda Escolar Anual (…) es contribuir con los gastos que se realizan con motivo del inicio del ciclo lectivo”, apunta el decreto. Y destaca: “La República Argentina se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico” y destaca que el decreto 70/23 declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

“Con el objetivo de paliar los mayores gastos en los que las familias argentinas van a incurrir con motivo del inicio del ciclo lectivo 2024, se torna necesario disponer que el monto de la Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal será equivalente a la suma total de $70.000, sin distinción por zonas diferenciales”, apunta.

