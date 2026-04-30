Corte en la Autopista Dellepiane por obras: desde cuándo y cómo afectará al tránsito

El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el inicio de una nueva fase de trabajos en el entorno de la Autopista Dellepiane, fundamentales para la modernización y mejora de la conectividad vial. A partir del próximo martes 5 de mayo, los usuarios de esta importante arteria que conecta el centro porteño con la zona sur y la provincia de Buenos Aires deberán contemplar restricciones al tránsito debido a la ejecución de obras hidráulicas clave.

Según el informe oficial, la afectación se localizará específicamente en la colectora Dellepiane Norte, en el tramo comprendido entre la Avenida Piedra Buena y la calle Los Olmos. Estos trabajos se enmarcan dentro del plan integral de renovación de la traza, una serie de intervenciones que buscan optimizar el drenaje y la seguridad vial de los miles de conductores que transitan diariamente por allí.

La obra hidráulica, si bien necesaria, requerirá cortes parciales que obligarán a los automovilistas a planificar sus recorridos con antelación. Durante el período de intervención, las autoridades recomiendan estar atentos a la señalética colocada en el sector para evitar demoras innecesarias. Esta medida se suma a una extensa serie de intervenciones que transformaron la circulación en la zona durante los últimos meses y años, en el marco de un proyecto de gran escala que incluyó el despliegue de estructuras pesadas, montaje de vigas y demolición de puentes antiguos. El objetivo de fondo, según fuentes oficiales, es la modernización completa de la infraestructura, fecha estimada para la habilitación definitiva de nuevos nodos de cruce.

La Autopista Dellepiane ya estuvo cerrada durante varias partes del año por distintas obras GCBA

Al analizar el cronograma de los meses precedentes, la Autopista Dellepiane experimentó numerosas modificaciones que alteraron la rutina de los usuarios. Recientemente, se realizaron cortes nocturnos intensivos con el fin de hormigonar los nuevos puentes vehiculares y peatonales instalados a la altura de la calle Río Negro. Durante aquellas jornadas, el tránsito hacia Ezeiza debió ser desviado obligatoriamente por la Avenida Argentina, para luego canalizarse a través de las avenidas Larrazábal y Eva Perón. Del mismo modo, el sentido hacia el centro capitalino sufrió cierres programados entre la General Paz y la Avenida Argentina, lo que forzó a los conductores a optar por rutas alternativas a través de la Avenida 27 de Febrero, la Autopista 7 Cámpora o el sistema de avenidas internas como Roca y Directorio.

El historial de obras, que se remonta a finales del año pasado, incluyó intervenciones complejas como la demolición del antiguo Puente Río Negro, una obra que inició su proceso en diciembre de 2024 y que marcó un antes y un después en la circulación del área. Durante esas semanas, los cortes totales obligaron a implementar desvíos de gran envergadura, lo que derivó el tránsito de largo alcance hacia la Autopista Perito Moreno y la Avenida General Paz.

Asimismo, el sector entre Murguiondo y Aquino, y los accesos de las calles Montiel y Piedrabuena, fueron escenarios de cierres totales que, durante extensos periodos, impidieron el ingreso y egreso de vehículos particulares, lo que también forzó la modificación de los recorridos de las líneas de colectivos 50, 56, 86, 101 y 117. La constante reparación de veredas, el ensanche de puentes como el de la Avenida Escalada y las tareas de piloteo bajo los puentes Murguiondo y Larrazábal fueron parte del día a día en este sector estratégico.

El tránsito de la Autopista Dellepiane tuvo que desviarse gran parte del 2026 Secretaría de Transporte de CABA

La gestión de estas obras requirió un esfuerzo logístico coordinado con el transporte público, que tuvo alteradas sus paradas y paraderos temporales en múltiples ocasiones, lo que afectó a miles de pasajeros que dependen de las líneas 185, 80, 114, 180 y 193. A medida que avanza la modernización, el compromiso del gobierno porteño es mantener el flujo vehicular operativo a pesar de las restricciones parciales necesarias para finalizar cada fase del proyecto, con el objetivo de garantizar una infraestructura más moderna, segura y eficiente para todos los ciudadanos que utilizan la Autopista Dellepiane en su vida cotidiana.