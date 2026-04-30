Confirman otro aumento en colegios privados porteños y bonaerenses para mayo

Los colegios privados de la ciudad y la provincia de Buenos Aires recibieron esta tarde la autorización para incrementar sus cuotas en los próximos días. Así lo informaron desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), al confirmar que los gobiernos de cada jurisdicción dieron el visto bueno al ajuste que se cobrará en mayo: un 3,5% en las escuelas bonaerenses y un 5% en las porteñas.

Hay que recordar que este aumento se suma al autorizado en abril por la gobernación de Axel Kicillof, que a fines de marzo difundió las nuevas bandas arancelarias para los establecimientos educativos que reciben aportes estatales para afrontar parte de los gastos de funcionamiento, ante el reclamo que venían llevando adelante las instituciones educativas. El aumento de abril fue del 6,5% en promedio para todas las categorías, escalas y modalidades.

En los próximos días, las familias recibirán las notificaciones sobre el nuevo incremento, que impactará en la cuota de mayo, según pudo saber LA NACION. Si ya recibieron la comunicación de la escuela de sus hijos, es posible que reciban otra con los valores actualizados.

Esta tarde, mediante un comunicado, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) informó a todos sus asociados que las autoridades de la provincia de Buenos Aires (PBA) y de la ciudad autónoma (CABA) autorizaron nuevos cuadros tarifarios para los establecimientos que reciben aportes estatales para afrontar parte de los gastos de funcionamiento. Según explicó la entidad que agrupa a los instituciones de todo el país, en PBA el incremento avalado por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación es del 3,5% a aplicar a partir del mes que comienza mañana, mientras que en los centros de educación de gestión privada de CABA se podrá aumentar hasta un 5% para el mismo período.

El ajuste que se cobrará en mayo alcanza al 3,5% en los colegios bonaerenses y un 5% en los porteños

Según la disposición que emitió el Ministerio de Educación porteño, la decisión es acorde con las disposiciones que regulan el sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada. En la resolución, las autoridades de la ciudad sostienen que el nuevo esquema de valores de las cuotas se habilita luego de “analizar el impacto de la situación económica respecto de los establecimientos educativos que perciben aporte gubernamental, así como sobre las familias” y que “resulta adecuado autorizar una actualización del valor de los aranceles y contribuciones a cobrarse a partir mayo para el ciclo lectivo 2026”.

En el caso de la provincia de Buenos Aires y sobre el nuevo esquema de costo, se consigna que “a efectos de propiciar el cumplimiento de la normativa vigente y claridad para los alumnos y/o responsables de los alumnos menores de edad, se recuerda la obligatoriedad de consignar en forma clara, legible y de fácil identificación el porcentaje de aporte estatal en el recibo/factura de cobro cada servicio educativo con aporte estatal, de conformidad a lo establecido en la Resolución N° 34/17”.

Según el nuevo cuadro, en la provincia de Buenos Aires una primaria con 100% de subvención puede cobrar hasta $34.030 y con el 40%, hasta $153.860. Los secundarios, en tanto, quedaron habilitados para cobrar hasta $37.520 si reciben 100% de subvención y hasta $199.920 si perciben el 40%.

Argumentos

El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que “con los ajustes autorizados se intenta afrontar los costos cada vez mayores del funcionamiento de los establecimientos. Estos años hemos tenido incrementos, incluso, en tasas municipales que impactan fuertemente sobre la actividad”.

“Con los sueldos que se pagan en mayo se termina de cubrir el aumento paritario acordado a principios de año, que otorgó a los docentes un aumento del 17,6% desde diciembre 2025. Sin embargo, el traslado a los aranceles solo fue reconocido parcialmente en un 13,5%. Esto implica un desfinanciamiento del sector, que se suma a la no autorización del cobro de los aranceles retroactivos por los sueldos abonados. Estos retroactivos se estiman en casi un 30% del arancel”, afirmó Zurita.