“Inolvidable, un honor”: compuso hace 15 años una canción que hoy es un himno católico y anoche pudo cantarla ante al Papa

LA PLATA.- Inolvidable. Así define Mercedes Ruiz Luque la experiencia de entonar la canción que compuso hace 15 años, “Vida en Abundancia”, frente a León XIV y cientos de miles de personas anoche, en la vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

“Voy a tener ese momento por siempre en mi corazón”, afirmó en diálogo con LA NACION, cuando aún no termina de creer haber interpretado esas estrofas frente al Sumo Pontífice.

Mechi Ruiz Luque, junto a otros artistas y al coro en el encuentro juvenil con León XIV Captura de pantalla

La mujer creó el ahora “Himno de la Vida en Abundancia” para un retiro espiritual en 2011. Era un encuentro universitario previo a la Pascua. Fue la primera canción que escribió en su vida. Ayer entonó algunos de esos versos como solista frente al Santo Padre.

La melodía sonó dos veces durante el encuentro con los jóvenes en Palermo: la primera, justo cuando terminó la animación y llegaba León XIV a bordo del papamóvil.

Esa fue una versión más larga. Luego, ya con el Pontífice sobre el escenario, cantó una versión más corta en el momento en el que subió una cruz al escenario mayor.

Una versión más corta de la canción se escuchó en el momento en el que subió una cruz al escenario mayor Aníbal Greco - La Nación

Mechi, como se presenta esta mujer de 38 años que vive en la provincia de Buenos Aires, se sintió serena y alegre durante la interpretación para la que ensayó por más de dos meses junto al coro y la orquesta.

“Ojalá le haya gustado a León XIV”, se ilusiona a poco de terminada la experiencia más conmovedora de su vida, en lo que respecta a la música.

Desde la carpa donde interpretó “Vida en Abundancia” pudo ver al Papa, aunque no tuvo un intercambio personal con él. Por eso espera que la canción que compuso en 2011 con dos amigas haya sido de su agrado.

“Lo vi contento, sonriente. Pero no tuve la posibilidad de hablar para saber si le gustó”, relató a LA NACION. De todos modos, haber visto a tanta gente llorando emocionada durante la interpretación le resultó emocionante.

Mechi Ruiz Luque cantó ayer la canción de su autoría frente al Papa

Su ilusión sería volver a cantar frente al Papa “en algún encuentro mundial”, pero por ahora la experiencia en la ciudad de Buenos Aires es irrepetible. Mechi aún no puede creer que participó de la experiencia en primera persona.

En lo inmediato, tiene presentaciones en festivales católicos por el país: en Santa Fe y en San Isidro hasta llegar al lanzamiento del álbum de villancicos Navidad en Familia, que grabó junto a sus hermanos y sus padres.

Desde ayer, cuando entonó las estrofas de su himno frente al Sumo Pontífice, junto a un gran ensamble coral acompañado por una orquesta, siente una profunda bendición.

En la vigilia del Papa con jóvenes, Mechi Ruiz Luque cantó "Vida en abundancia" captura de pantalla

Es una escena que ni siquiera se hubiera atrevido a imaginar cuando, junto a María Bernardita Ponce Mora y María Soledad Sacchiero, escribió las estrofas de una canción para el retiro de Pascua Universitaria convocado bajo el lema: “Vengo a traerte vida en abundancia”, hace 15 años.

Entonces solo pensaba en tomar frases de la Biblia y ponerles música. “Notamos que no había muchas canciones que se ajustaran a los temas que íbamos a tratar en el retiro y nos pusimos a componer”, recordó sobre aquella creación espontánea.

La canción está inspirada en distintos pasajes bíblicos y fue presentada ante 120 universitarios aquel año. Más tarde comenzó a sonar en casamientos, confirmaciones y bautismos. “Fue todo de a poco. Primero se cantaba en parroquias, luego se hizo superconocida. Y me abrió un montón de puertas”, detalló.

Ruiz Luque compuso con dos amigas "Vida en Abundancia"

También fue traducida al italiano, al inglés y al portugués. Y anoche sonó en el escenario frente al Monumento de los Españoles junto a otros artistas católicos, como Athenas, Maxi Larghi y Joaquín Chávez, y un coro integrado por jóvenes de distintas diócesis del país. Ruiz Luque se sumó por la diócesis de San Isidro.

Además de entonar como solista algunas estrofas, Mercedes fue parte del coro que interpretó una decena de canciones en la noche de primavera frente al Sumo Pontífice.

“Los ensayos comenzaron hace dos o tres meses”, recordó ahora más tranquila Ruiz Luque. “Primero eran una vez por semana; después, dos”, relató la comunicadora social egresada de la Universidad de Buenos Aires, quien actualmente trabaja como asistente de posgrado en una universidad privada.

Mercedes Ruiz Luque compuso la canción para un retiro universitario con 120 asistentes en 2011

“Todos los ensayos se compaginaron con el trabajo y la vida familiar”, explicó. Su ilusión, señaló, es movilizar el corazón de los jóvenes que participaron de la celebración convocada bajo el lema: “Joven, levántate. Él te llama”.

Fiel a su estilo, Mercedes nombró al coro y a la orquesta como soportes claves para que la experiencia fuera inolvidable. “Yo sola no hubiera sido capaz. Fue una locura”, consideró la comunicadora social que, sin proponérselo, fue adoptada por millones como autora de un himno católico.

“El amor a Dios es lo que me trajo hasta acá. Fue un honor que me hayan convocado. Es algo que me encantó: poner los dones al servicio de los demás”, concluyó.