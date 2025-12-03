INTI: así fue el momento del enfrentamiento entre la policía y los trabajadores en la Avenida General Paz

Efectivos de la Policía de la Ciudad y trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) tuvieron este miércoles un enfrentamiento en la avenida General Paz sobre el tramo en dirección al Riachuelo. Los disturbios incluyeron quema de neumáticos y gases lacrimógenos. En el operativo participaron grupos motorizados y fuerzas especiales.

INTI: enfrentamiento entre la policia y los trabajadores

Además de los trabajadores del INTI, entre los manifestantes se encontraban representantes de movimientos políticos y organizaciones sociales. El foco de tensión se registró en las adyacencias de la sede del Parque Tecnológico Miguelete, según mostraron las cámaras de LN+.

En el reclamo también estuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE),quien compartió un video del momento de máxima tensión en sus redes sociales. “El Gobierno está tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar“, escribió en su cuenta de X.

URGENTE!!

COMENZARON LAS MEDIDAS SORPRESIVAS DE ATE CON UNA PROTESTA SOBRE LA GENERAL PAZ!!



El Gobierno está tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar. No aceptamos ajustes en el Estado ni recortes en nuestros salarios. Si se avanza en una reforma laboral… pic.twitter.com/gIW8DesEGl — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) December 3, 2025

Las agrupaciones autoconvocadas en la General Paz reclaman por la suba de salarios y en rechazo a la “reforma laboral regresiva” del gobierno de Javier Milei. Además, exigen una “inmediata reapertura” de paritarias con una recomposición salarial de emergencia en contra del intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales.

Ante esta situación, adelantaron que las medidas sorpresivas podrían continuar en los próximos días en distintos puntos de la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense, así también en todas las provincias del territorio nacional.

Por su parte, desde el Gobierno informaron que el recorte del 10% en el Estado apunta a los organismos descentralizados, entre los que figuran la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, ARCA, el Archivo General de la Nación, Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA y el Enacom.