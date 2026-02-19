LA NACION

Video: así fue el enfrentamiento entre la Gendarmería y los manifestantes por el paro de la CGT contra la reforma laboral

El punto neurálgico del conflicto fue a pocos metros del centro comercial Nine, en Moreno; las fuerzas federales disuadieron la protesta con una flota de camiones hidrantes

Hasta el avance de las fuerzas federales, el bloqueo duró más de media hora
Este jueves por la mañana se vivieron horas de tensión en el acceso Oeste, cuando un grupo de manifestantes cortó la calzada en medio del paro general contra la reforma laboral. LN+ estuvo en el lugar de los hechos y recopiló las imágenes de los momentos de mayor conflicto.

LN+: incidentes en el acceso Oeste
A media mañana un grupo de manifestantes y vecinos autoconvocados se concentraron y cortaron el acceso Oeste, quienes quemaron neumáticos, impidiendo la libre circulación.

El momento de la llegada de las fuerzas federales
Antes del mediodía, con el conflicto en aumento, una flota de camiones hidrantes provenientes de Campo de Mayo se hizo presente en el lugar, logrando una rápida disuasión de la protesta.

La quema de neumáticos sobre la calzada impidió la libre circulación
La llegada de las fuerzas federales provocó una serie de forcejeos, botellazos e insultos que no pasó a mayores. Por el momento, la situación está bajo control de la Gendarmería.

