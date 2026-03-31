Mejoran los accesos para una de las mayores joyas turísticas del país: así será la nueva entrada

Mediante un convenio entre la Secretaría de Cultura nacional y el Gobierno de Entre Ríos se realiza una serie de renovaciones vinculadas con la mejora del camino de ingreso y egreso al Palacio San José, que fue residencia de Justo José de Urquiza.

Se trata de uno de los principales atractivos turísticos de la región, que reúne a miles de vistantes ya que es museo nacional, y cuyas mejoras se harán desde la ruta provincial 39.

Las obras para mejorar el acceso al Palacio San José

“La obra está enmarcada en el plan desplegado por la Dirección Provincial de Vialidad provincial en el departamento de Uruguay y que, en esta fase, avanza sobre la transitabilidad del camino de acceso al Palacio San José“, según consta en el comunicado oficial sobre la obra.

De qué constan las obras de renovación y cómo se ingresa actualmente

La renovación del camino comprende distintas etapas, como la ejecución de una sub-base con incorporación de cal y base reciclada con cemento, como paso previo a la colocación de la carpeta asfáltica.

A propósito del inicio de las tareas, el acceso al museo fue temporalmente modificado por lo que se recomienda, a quienes lo visiten en las próximas semanas, ingresar por la localidad de Caseros, continuar hasta la ruta 23 (Camino Real) y luego girar a la izquierda, circulando con precaución en vista de la presencia de maquinaria y de personal que permanece trabajando en la calzada.

El Palacio San José recibe visitas durante todo el año Xavier Martín

Estas obras forman parte del convenio suscripto por la Secretaría de Cultura de la Nación y el gobierno de la provincia de Entre Ríos en febrero de este año, para la preservación patrimonial, la puesta en valor y la conservación edilicia del Palacio San José, el Monumento Histórico Nacional que es el único con esta categorización en esa provincia.

Características y curiosidades del Palacio San José

Tal como recapituló LA NACION, existen diversos sucesos importantes que se llevaron a cabo en el Palacio San José:

La residencia del general Urquiza fue declarada Monumento Histórico Nacional el 30 agosto de 1935 y un año después se convirtió en museo, por lo que se conserva gran parte de los objetos y mobiliario de la época.

y un año después se convirtió en museo, por lo que se conserva gran parte de los objetos y mobiliario de la época. En 1853 se redactó entre sus paredes la primera Constitución Nacional y, 141 años después, un 24 de agosto de 1994, fue jurada la Constitución Nacional reformada ese mismo año, por 305 convencionales constituyentes.

y, 141 años después, un 24 de agosto de 1994, fue jurada la Constitución Nacional reformada ese mismo año, por 305 convencionales constituyentes. Se empezó a construir en el medio del monte entrerriano en 1848 por los arquitectos italianos Jacinto Dellepiane y Pietro Fosatti. Cuenta con 38 habitaciones, siete antiguas dependencias de servicio, dos jardines, 40 hectáreas de parque, dos patios (Patio de Honor y Patio del Parral), un lago artificial y una capilla con una cúpula decorada por el pintor Juan Manuel Blanes.

(Patio de Honor y Patio del Parral), con una cúpula decorada por el pintor Juan Manuel Blanes. Se trata de la primera casa del país que contó con agua corriente.

El lago artificial, ubicado en el parque posterior de la residencia, cuenta con una extensión de 180 por 120 metros y cinco de profundidad.