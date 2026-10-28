Investigan a un adolescente por crear con IA historias porno animé con los rostros de sus compañeras de colegio

Un adolescente es investigado en Puerto Madryn, Chubut, por la presunta creación de imágenes y videos sexualizados con los rostros de alumnas de una escuela secundaria mediante inteligencia artificial.

Así lo informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial en un comunicado publicado en su página esta mañana. Según señalaron, el material habría sido exhibido y compartido con otros estudiantes a través de WhatsApp. La investigación comenzó con una denuncia de la madre de una de las víctimas que alertó sobre la producción de esas imágenes.

De acuerdo con los testimonios reunidos por la Fiscalía, el adolescente habría utilizado herramientas de Inteligencia Artificial para colocar las caras de las estudiantes sobre cuerpos de personajes de animé.

A partir de la denuncia, según comunicó el MPF, entre otras medidas, dispuso entrevistas y comenzó a reunir información. Luego solicitó un allanamiento para secuestrar teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento para rastrear el caso.

“El objetivo del procedimiento es obtener los archivos originales y realizar un análisis técnico que permita determinar las características de las imágenes, cómo fueron generadas, cuándo se crearon y cuál fue su circulación”, informaron.

La causa está a cargo del fiscal Gastón Alcucero y el procedimiento fue autorizado por el juez penal Horacio Yanguela y realizado por la División Policial de Investigaciones de Chubut en Puerto Madryn.

La Fiscalía informó que la la investigación busca determinar si las imágenes, y el material recabado, reúnen las características previstas en el artículo 128 del Código Penal que sanciona los delitos vinculados a la producción, distribución, tenencia y facilitación de material que representa la explotación o abuso sexual de personas menores de 18 años.

Un fenómeno en aumento

Este caso llega luego de varios que se han conocido. Al menos en el último mes hubo episodios en colegios de Villa Bosch, Ituzaingó y Lomas de Zamora. El más reciente fue denunciado por alumnas del Instituto Murialdo, de Villa Bosch. Según relataron, compañeros de entre 13 y 17 años utilizaban fotografías para crear imágenes sexualizadas desde 2024. Los padres, según contaron, se enteraron porque más de 500 alumnas del colegio se unieron en un grupo de Whatsapp. También cuestionaron la respuesta de las autoridades y aseguraron que los señalados habían sido cambiados de curso y que ellas habían sido obligadas a participar de una “jornada de perdón”.

En Ituzaingó, una adolescente de 15 años descubrió imágenes sexuales falsas suyas en un grupo de Telegram después de recibir mensajes de desconocidos que habían obtenido su teléfono. Su madre denunció a un compañero de curso del Colegio Thomas Alva Edison que, según la presentación policial a la que accedió LA NACION, habría descargado fotografías de Instagram, las habría modificado con IA y luego publicado en ese grupo.

En el Colegio Modelo Lomas, de Lomas de Zamora, la investigación identificó 45 adolescentes afectadas. Un grupo de estudiantes y padres se concentraron frente al establecimiento luego de que trascendiera que un grupo de estudiantes habría utilizado inteligencia artificial para modificar fotografías de compañeras, simular que estaban desnudas y difundir las imágenes en sitios pornográficos y otras plataformas. Según señalaban, habían advertido previamente sobre lo que ocurría y desde el colegio les habrían pedido que no hablaran del tema.

En julio, otras denuncias habían involucrado a estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. También se investigaba la creación y circulación de imágenes manipuladas de compañeras, así como su presunta comercialización. Y también las víctimas cuestionaron la intervención de los colegios y tener que seguir compartiendo aulas con quienes las violentaron.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que analiza experiencias de adolescentes con foco en la violencia digital y deepfakes identifica un fenómeno emergente. Si bien solo el 1% de la muestra (912 estudiantes de 12 a 19 años) reporta haber sido víctima directa, un 13% señala conocer casos en su entorno escolar. A la vez, el 43% afirma haber recibido imágenes o videos editados con IA.