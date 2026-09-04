Jaque mate en el subte: pasajeros tratan de ganarle a una joven maestra internacional de ajedrez

Bajar del subte y encontrarse con diez tableros de ajedrez no es una escena habitual. Mucho menos si, detrás de uno de ellos, está una campeona mundial.

Este viernes, quienes llegaron a la estación Las Heras de la línea H se encontraron con una escena diferente a la de cualquier otra tarde: jóvenes sentados frente a mesas, piezas verdes y violetas sobre los tableros, familiares y curiosos alrededor y pasajeros que, en medio de su viaje, aminoraban el paso para mirar qué estaba pasando.

Entre los que se detuvieron estaba Luis Iván Machuca, de 33 años, que trabaja en una pizzería y bajó del subte sin saber que se encontraría con un torneo. “Me llamó la atención. A mí me gusta el ajedrez y no lo había visto antes, que hagan así como un campeonato en el subte, está bueno”, contó a LA NACION. Sin embargo, no sabía que quien estaba al frente del evento era una campeona mundial de ajedrez.

Pensar con claridad el próximo movimiento para intentar ganarle a Candela Francisco una partida de ajedrez en el subte Santiago Filipuzzi

La protagonista es Candela Francisco, una ajedrecista de 20 años nacida en Pilar que comenzó a acercarse al deporte cuando era chica. A los cuatro años recibió un tablero como regalo de Navidad y a los nueve empezó a tomar clases en un centro comercial de esa ciudad de la zona norte bonarense. Desde entonces, aquel juego que comenzó casi como una curiosidad se transformó en una carrera profesional.

En 2023, Candela se consagró campeona mundial juvenil Sub-20. Este año volvió a hacer historia: ganó invicta el Campeonato Panamericano Sub-20 Absoluto, disputado en Honduras, y se convirtió en la primera mujer en conseguir ese título. El resultado también le permitió obtener el título de Maestra Internacional Absoluta y una norma de Gran Maestra.

Hoy, el torneo es en el subte y para ella es el espacio ideal para que la gente se acerque a este deporte. “Es una excelente oportunidad para que personas que por ahí no conocen el deporte puedan decir: ‘¿Qué está pasando acá? Mirá qué interesante, están jugando al ajedrez’”, explicó Candela.

En pocos minutos, Candela eliminó a cuatro de los 10 finalistas a la Copa Emova, que se disputa en la estación Las Heras de la línea H del subte Santiago Filipuzzi

La novedad de esta tercera edición de “Ajedrez en Movimiento: Desafío en el Subte” es que, además de jugar contra una campeona mundial, esta vez hay una copa en juego. El ganador se queda con la Copa Emova (la empresa que tiene la concesión de ese transporte público porteño). La jornada comenzó con 20 participantes, de entre 8 y 21 años, que se enfrentaron en partidas rápidas. Los diez ganadores avanzaron a la instancia final: una simultánea contra Candela.

La ajedrecista señaló que esa dinámica exige una concentración particular. “Es un ejercicio mental que solo la práctica hace que uno se acostumbre”, dijo. Su método es casi automático: “Hago reset y sigo pensando como si estuviésemos jugando enfrente, uno a uno”.

Jugadas simultáneas

Cuando comienza la partida simultánea, Candela se acerca al primer tablero. Estrecha la mano de su rival, hace el primer movimiento y camina hasta la siguiente mesa. Así con todos los participantes. La partida arranca.

Entre los participantes hay quienes ya sabían de antemano a quién se enfrentaban. Lautaro Villa tiene 22 años y juega al ajedrez desde los 14, aunque dice que recién en los últimos años empezó a tomárselo más en serio. Ya había participado de la actividad deportiva impulsada por el subte en 2024 y también se había sentado frente a Candela. Cuando recordó aquella partida, se rió: “Obviamente me humilló”.

Para Valentín Romero, de 21 años, saber que iba a enfrentarse a una campeona mundial no le produjo tanto miedo como entusiasmo. “Es la emoción de tener a alguien con ese nivel y esa capacidad”, dijo a LA NACION. Para él, observar cómo juega alguien de esa jerarquía permite prestar atención a algo que va más allá del resultado: “Cada uno juega un juego distinto, pero sí, uno se fija en la experiencia y más que nada en la táctica, cómo se va armando la estrategia en cada jugada”.