Las nuevas imágenes de la NASA y la ESA muestran al 3I/ATLAS más activo antes de su encuentro cercano con la Tierra

Las imágenes más recientes del cometa 3I/ATLAS, obtenidas por instrumentos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), muestran un incremento notable en su actividad. Su aproximación más cercana a la Tierra está prevista para el 19 de diciembre, cuando pasará a unos 270 millones de kilómetros.

Lo que muestran las imágenes captadas por Juice de la ESA

La misión del Explorador de Lunas Heladas de Júpiter, conocido como Juice, dedicada al estudio de las lunas heladas de Júpiter y actualmente en ruta hacia el sistema joviano, realizó una serie de observaciones entre el 2 y el 4 de noviembre.

Aunque los datos de sus instrumentos científicos de alta resolución no estarán disponibles hasta febrero de 2026, una descarga parcial de una imagen de la cámara de navegación (NavCam) permitió visualizar al cometa en pleno proceso de emisión de material.

Las observaciones de la Agencia Espacial Europea (ESA) detalla cómo la cámara de navegación de Juice capturó una imagen de la coma y posibles dos colas del cometa ESA/Juice/NavCam

En esa imagen se identifica la coma, la envoltura de gas que rodea al núcleo, además de indicios de dos colas diferenciadas.

De acuerdo con la ESA, una de ellas corresponde a la cola de plasma, formada por gas ionizado que responde a la interacción con el viento solar. La otra, más tenue, corresponde a partículas de polvo expulsadas conforme los hielos del cometa se subliman.

El registro fue captado dos días antes del acercamiento máximo entre la nave y el cometa, cuando Juice se encontraba a unos 66 millones de kilómetros. La distancia relativamente amplia no impidió observar signos claros de actividad, lo cual se asocia con la reciente proximidad del 3I/ATLAS al Sol, ocurrida el 30 de octubre a unos 210 millones de kilómetros.

La NASA confirma nuevas observaciones del cometa 3I/ATLAS

Por su parte, el Telescopio Espacial Hubble volvió a rastrear al 3I/ATLAS el 30 de noviembre tras utilizar su cámara de campo amplio 3. En aquel momento, el cometa estaba a unos 286 millones de kilómetros de la Tierra.

Para seguir su desplazamiento, el observador ajustó su tiempo de exposición al movimiento del objeto y dejó las estrellas de fondo como trazos de luz.

Esta no fue la primera intervención del Hubble. El telescopio ya lo había registrado poco después de su descubrimiento. De manera complementaria, otras misiones como Psyche realizaron observaciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, la agencia estadounidense prevé mantener este seguimiento durante varios meses mientras el objeto se aleja gradualmente hacia el exterior del sistema solar.

La NASA observó el cometa a finales de noviembre, cuando este se encontraba a unos 286 millones de kilómetros de la Tierra NASA

Las características principales del cometa 3I/ATLAS

El 3I/ATLAS fue descubierto en julio de 2025 por el sistema ATLAS, financiado por la NASA, desde una instalación en Chile. Su tamaño estimado, entre 440 metros y 5,6 kilómetros, lo convierte probablemente en el objeto interestelar más grande detectado hasta ahora.

Este cometa presenta las propiedades típicas de un objeto rico en hielos volátiles, con emisiones continuas de gas y polvo que describen su estado activo.

La actividad se intensificó tras su encuentro cercano con el Sol a finales de octubre, lo que explica la definición clara de su coma y la presencia simultánea de dos colas distintas.

Además del Hubble y de Juice, se espera que el Telescopio Espacial James Webb retome observaciones del objeto a medida que avance diciembre. Diversos observatorios terrestres también se encuentran realizando seguimientos para complementar los datos provenientes de las misiones espaciales.

El momento más cercano del cometa a la Tierra sucederá el 19 de diciembre de 2025 NASA

Expectativas de la observación antes de su salida del sistema solar

Este objeto interestelar se prepara para abandonar el sistema solar después de completar su trayectoria actual. Las observaciones en curso buscan registrar la mayor cantidad de información posible antes de que desaparezca de la vista de los instrumentos científicos.

Para el 19 de diciembre, cuando se produzca su acercamiento más próximo a la Tierra, algunos observadores aficionados podrán intentar ubicarlo con equipos adecuados, aunque su distancia seguirá siendo considerable. Su paso no supone peligro, pero sí una oportunidad para obtener datos adicionales sobre su comportamiento y evolución mientras continúa su ruta ascendente hacia el espacio profundo.