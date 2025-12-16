John Howe, el ilustrador que dio vida al universo de J.R.R. Tolkien

Es el ilustrador que se metió en la mente de Tolkien, y ahora invita al mundo a asomarse a su estudio en una prisión medieval convertida en museo en Suiza

LA NACION

John Howe, de 68 años, es conocido por su interpretación de la obra literaria de Tolkien, que lo llevó a servir como artista conceptual de las trilogías cinematográficas de “El señor de los anillos” y “El Hobbit”, de Peter Jackson.

John Howe tiene 68 años FABRICE COFFRINI - AFP

Amante de la mitología y las leyendas, el aclamado ilustrador ha trabajado en videojuegos y series de televisión.

Las figuras heroicas o misteriosas que dibuja, como Gandalf, Saruman o Legolas, emergen a menudo de la oscuridad, sombras azules, destellos dorados o matices verdosos FABRICE COFFRINI - AFP

Cuando no está trabajando en una película, se le podrá encontrar en su estudio en la “Torre de la Fantasía”, que abrirá el jueves en Neuchatel, en el noroeste de Suiza, donde vive.

Unas 270 de sus obras serán exhibidas durante un año en este nuevo museo, del cual es cofundador.

La muestra estará disponible durante al menos un año FABRICE COFFRINI - AFP

En el estudio, los visitantes podrán conversar con Howe y verlo crear.

“Pensamos en ofrecerle al público un pequeño vistazo (...) a mi mente”, declaró, al expresar su deseo de compartir su perspectiva y su método.

Las obras exhibidas representan una pequeña fracción de su obra FABRICE COFFRINI - AFP

“Dibujo todo el tiempo”, declaró el ilustrador canadiense de nacimiento y naturalizado suizo.

Al inicio era una necesidad, luego una vocación, una profesión, y después, poco a poco, te define”, se convierte en “una razón de ser”, explicó FABRICE COFFRINI - AFP

Criado en una finca cerca de Vancouver, la pasión por el dibujo lo ha marcado desde su infancia, a los 12 años descubrió en la biblioteca a Tolkien y su trilogía de fantasía épica “El señor de los anillos”, aunque cuenta que debió comenzar por el segundo tomo porque el primero no estaba disponible.

Una reconocida imagen de "El Señor de los anillos" FABRICE COFFRINI - AFP

Estudió arte decorativo en Estrasburgo, donde descubrió la imponente catedral gótica de la ciudad francesa, y pasaba días en su interior. Le fascinaron los edificios góticos, que hasta entonces solo conocía de los libros. “Nunca había visto una catedral real. Nunca había tenido tanta historia a mi alcance de esta forma, fue como un choque eléctrico”, contó.

Vista de una de las salas donde se exhibirán las obras FABRICE COFFRINI - AFP

Howe, quien se convirtió en maestro de la fantasía medieval, es un apasionado de la historia, que considera “un ingrediente importante” en la construcción de sus imágenes.

John Howe en pleno proceso creativo FABRICE COFFRINI - AFP

Sus dibujos mezclan la meticulosidad histórica con una imaginación épica y un agudo sentido de los detalles arquitectónicos y mitológicos, creando una atmósfera a menudo oscura y majestuosa tomada de la Edad Media.

Howe crea sus personajes y paisajes con trazos de rayado, los cuales luego colorea.

La Tour du Fantastique (La Torre de lo Fantástico), donde se realizará la muestra FABRICE COFFRINI - AFP

“Las imágenes están allí en el mundo, tienes que ir a encontrarlas. Es un poco como cuando estás en las montañas, hay niebla por todas partes y de repente se aclara, revelando un paisaje magnífico. Dibujar es un poco como eso”, declaró.

FABRICE COFFRINI - AFP

Howe nunca se cansa del universo de Tolkien y ahora trabaja en un proyecto cinematográfico de Andy Serkis, “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”. Algunos de los monstruos de las películas de “El señor de los anillos”, como los Nazgul (espectros montados en bestias voladoras) o el Balrog (gigante creatura infernal) se basaron directamente en sus ilustraciones. Howe se alegra de esto porque ahora pertenecen a la imaginación “colectiva”, no solo la suya.

Fotos: Fabrice Coffrini / AFP

Edición fotográfica: Fernanda Corbani