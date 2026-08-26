Saltar al contenido principal
LA NACION

Jorge Tartaglione, cardiólogo: “Los obesos no son haraganes, tienen una genética determinada”

El especialista advirtió en LN+ sobre el cambio de paradigma en el tratamiento de la enfermedad metabólica; enfatizó en la importancia de la supervisión médica frente a la desinformación en redes sociales

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
En diálogo con LN+, Jorge Tartaglione profundizó sobre los individuos que tienen obesidad
En diálogo con LN+, Jorge Tartaglione profundizó sobre los individuos que tienen obesidadImagen generada por IA

Según el cardiólogo Jorge Tartaglione, la obesidad en la Argentina atraviesa un momento crítico que exige un cambio de paradigma médico: “En la Argentina es una enfermedad la obesidad. Cuatro de cada diez son obesos. Más de la mitad de los argentinos no tiene el peso normal y eso trae diabetes, hipertensión y muerte pronta”.

“La obesidad es una enfermedad crónica, no es falta de voluntad. No es falta de voluntad, esto es muy importante. Los obesos no son haraganes, tienen una genética determinada y es una enfermedad metabólica”, detalló sobre esta condición.

El nuevo estándar en diabetes
El nuevo estándar en diabetes

La inyección de fármacos para bajar de peso

El avance científico reciente permitió el desarrollo de fármacos que, bajo estricta indicación profesional, ofrecen resultados comparables con intervenciones quirúrgicas. “La indicación precisa es: agarrá tu peso, dividilo por tu talla al cuadrado, si te da más de 30, lo podés utilizar. Y si tenés más de 27 y sos diabético, hipertenso, o tenés enfermedad cardiovascular, lo podés utilizar”, detalló Tartaglione. En ese sentido, explicó que, aunque inicialmente (estos medicamentos) surgieron para la diabetes, se desarrollaron para la obesidad.

El funcionamiento de drogas como la semaglutida se basa en la modulación del apetito y la saciedad. “Va al intestino y lidera dos proteínas, una le va al cerebro y le dice: ´La persona está comiendo, entonces aguanta el hambre, baja el hambre´ y la otra va al estómago y le dice: ´Che, vacíate lentamente´”, detalló el experto sobre su funcionamiento.

Por otro lado, la tirzepatida actúa como un agonista dual, permitiendo una mejor gestión de la energía en el tejido adiposo. “Esto es un auto híbrido, la tirzepatida. Por un lado, te saca el hambre y por otro lado te acomoda la energía, esto es lo más interesante de este tema”, añade.

Jorge Tartaglione insistió que el uso de estos medicamentos debe ser acompañado por actividad física
Jorge Tartaglione insistió que el uso de estos medicamentos debe ser acompañado por actividad física

Sin embargo, el uso de estos tratamientos requiere una vigilancia clínica rigurosa, especialmente por el riesgo de pérdida de masa muscular, lo que obliga a combinar el fármaco con actividad física y nutrición adecuada. “Lo tenés que tener acompañado, de actividad física y una correcta alimentación”, puntualizó.

“Las redes sociales son un gravísimo problema y ya lo mostramos acá. Entonces desinforman y no informan”, remarcó en este contexto.

“Estas drogas hacen la pérdida de peso de casi un 26% y es similar a la cirugía bariátrica. Tenés que sacarte la mitad del estómago y lo podés hacer. Estoy hablando de una enfermedad, no estoy hablando de una estética”, concluyó.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Crió a un ñandú desde que era pichón, pero socorristas debieron rescatarlo después de que se lesionara
    1

    De un patio en Moreno a un bioparque: crió a un ñandú desde que era pichón, pero socorristas debieron rescatarlo después de que se lesionara

  2. Se subieron a una moto e hicieron wheelie con un bebé en brazos en Catamarca
    2

    Video: se subieron a una moto e hicieron wheelie con un bebé en brazos en Catamarca

  3. Cómo es el eclipse lunar de agosto 2026: llega a la noche del jueves a la Argentina
    3

    Cómo es el eclipse lunar de agosto 2026: llega a la noche del jueves a la Argentina

  4. Mató a un yaguareté, fue condenado a tres años de prisión en suspenso y deberá pagar una multa millonaria
    4

    Mató a un yaguareté en Formosa, fue condenado a prisión en suspenso y deberá pagar una multa millonaria