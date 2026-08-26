Jorge Tartaglione, cardiólogo: “Los obesos no son haraganes, tienen una genética determinada”

Según el cardiólogo Jorge Tartaglione, la obesidad en la Argentina atraviesa un momento crítico que exige un cambio de paradigma médico: “En la Argentina es una enfermedad la obesidad. Cuatro de cada diez son obesos. Más de la mitad de los argentinos no tiene el peso normal y eso trae diabetes, hipertensión y muerte pronta”.

“La obesidad es una enfermedad crónica, no es falta de voluntad. No es falta de voluntad, esto es muy importante. Los obesos no son haraganes, tienen una genética determinada y es una enfermedad metabólica”, detalló sobre esta condición.

El nuevo estándar en diabetes

La inyección de fármacos para bajar de peso

El avance científico reciente permitió el desarrollo de fármacos que, bajo estricta indicación profesional, ofrecen resultados comparables con intervenciones quirúrgicas. “La indicación precisa es: agarrá tu peso, dividilo por tu talla al cuadrado, si te da más de 30, lo podés utilizar. Y si tenés más de 27 y sos diabético, hipertenso, o tenés enfermedad cardiovascular, lo podés utilizar”, detalló Tartaglione. En ese sentido, explicó que, aunque inicialmente (estos medicamentos) surgieron para la diabetes, se desarrollaron para la obesidad.

El funcionamiento de drogas como la semaglutida se basa en la modulación del apetito y la saciedad. “Va al intestino y lidera dos proteínas, una le va al cerebro y le dice: ´La persona está comiendo, entonces aguanta el hambre, baja el hambre´ y la otra va al estómago y le dice: ´Che, vacíate lentamente´”, detalló el experto sobre su funcionamiento.

Por otro lado, la tirzepatida actúa como un agonista dual, permitiendo una mejor gestión de la energía en el tejido adiposo. “Esto es un auto híbrido, la tirzepatida. Por un lado, te saca el hambre y por otro lado te acomoda la energía, esto es lo más interesante de este tema”, añade.

Jorge Tartaglione insistió que el uso de estos medicamentos debe ser acompañado por actividad física

Sin embargo, el uso de estos tratamientos requiere una vigilancia clínica rigurosa, especialmente por el riesgo de pérdida de masa muscular, lo que obliga a combinar el fármaco con actividad física y nutrición adecuada. “Lo tenés que tener acompañado, de actividad física y una correcta alimentación”, puntualizó.

“Las redes sociales son un gravísimo problema y ya lo mostramos acá. Entonces desinforman y no informan”, remarcó en este contexto.

“Estas drogas hacen la pérdida de peso de casi un 26% y es similar a la cirugía bariátrica. Tenés que sacarte la mitad del estómago y lo podés hacer. Estoy hablando de una enfermedad, no estoy hablando de una estética”, concluyó.