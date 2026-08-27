Jorge Tartaglione, médico, alertó a los fumadores: “El vapeador no sirve para dejar el cigarrillo y eso hay que tenerlo bien claro”

El médico cardiólogo Jorge Tartaglione alertó en LN+ sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco, vapeadores y bolsas de nicotina, especialmente entre los adolescentes. Además, remarcó que abandonar el cigarrillo produce beneficios independientemente de la edad y del tiempo durante el cual se haya mantenido el hábito.

“Hay mucha gente adulta que dice: ‘Ya está, fumé toda mi vida’. Pero nunca es tarde para dejar de fumar”, sostuvo el especialista. Según explicó, la preocupación actual no se limita al cigarrillo tradicional, sino que también alcanza a otros productos que contienen nicotina y que suelen presentarse como alternativas menos perjudiciales.

Entre ellos mencionó los cigarrillos electrónicos, las bolsas que se colocan debajo del labio y el tabaco para armar. Tartaglione advirtió que, pese a la forma en la que son promocionados, estos productos también pueden generar adicción y provocar consecuencias sobre el organismo.

Nunca es tarde para dejar de fumar

Por qué el vapeador no sirve para dejar de fumar

Uno de los principales cuestionamientos del cardiólogo estuvo dirigido a la creencia de que el cigarrillo electrónico puede ayudar a abandonar el tabaco. “El vapeador no sirve para dejar de fumar y eso hay que tenerlo bien claro, porque se sigue consumiendo nicotina”, afirmó.

El médico señaló que los dispositivos contienen diferentes sustancias químicas y que la nicotina puede no resultar evidente para quienes los utilizan. “Es un cóctel tóxico químico muy importante, que genera daño neurológico y pulmonar”, aseguró.

También advirtió sobre la utilización de sabores como frambuesa o mentol, que vuelven a los productos más atractivos, principalmente para los jóvenes. Según Tartaglione, el mentol puede facilitar una llegada más rápida de la nicotina al cerebro.

El médico insistió en que nunca es tarde para dejar de fumar Jeff Chiu - AP

El efecto de la nicotina sobre el cerebro adolescente

Tartaglione recordó que el cerebro continúa desarrollándose hasta aproximadamente los 25 años y sostuvo que la exposición temprana a la nicotina puede favorecer una dependencia difícil de abandonar posteriormente.

“Si durante ese desarrollo le incorporo nicotina, ese cerebro va a quedar ‘pegado’, para decirlo de una manera poco académica. Después es muy difícil dejarla”, explicó.

Tartaglione advirtió que la exposición temprana a la nicotina puede favorecer una dependencia difícil de abandonar posteriormente

El especialista también se refirió a las bolsas de nicotina, que se colocan debajo del labio y pueden pasar inadvertidas porque no producen humo ni olor. Su presentación discreta, según indicó, no significa que estén libres de riesgos.

A nivel cardiovascular, el consumo de nicotina puede ocasionar taquicardia e hipertensión. En el caso de los cigarrillos electrónicos, además, Tartaglione mencionó el riesgo de desarrollar EVALI, una lesión pulmonar asociada al uso de productos de vapeo.