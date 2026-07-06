Jorge Tartaglione, médico: “La sangre no se fabrica, ni compra, ni vende, y puede salvar hasta tres vidas”

El cardiólogo visitó los estudios de LN+ y explicó cómo es el proceso de donación y quiénes pueden hacerlo
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Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+ y sostuvo: “Un donante puede salvar hasta tres vidas”.
“Todos nosotros llevamos dentro algo que no se fabrica, no se vende ni tampoco se compra: por eso la única forma de obtener sangre es a través de la donación”, resaltó el especialista.
“A nivel mundial, solo el 1,5% de la población dona sangre; cuando el número ideal sería el 3%”, detalló el médico. Una vez realizada la extracción, de la sangre se utilizan primero los glóbulos rojos, luego el plasma y por último las plaquetas.
Quiénes no pueden donar
En palabras de Tartaglione, “antes de la donación, el paciente es entrevistado y también sometido a una serie de análisis”. “Quienes no pueden donar sangre son aquellas personas con hepatitis. Después, en el caso de los que se hicieron un tatuaje, deben esperar seis meses. Mismo tiempo para quienes padecieron mononucleosis", detalló el médico.
“Otra cosa importante: la conducta sexual no influye de ninguna manera en la donación de sangre”, resaltó el cardiólogo.
Luego de donar sangre, el paciente debe esperar doce meses para volver a hacerlo. “Casi el 50% del total de las donaciones realizadas la reciben personas mayores de 60 años”, indicó Tartaglione.
Cómo donar sangre
Cada donación dura apenas 45 minutos, pero puede ayudar hasta a cuatro pacientes que necesitan transfusiones o tratamientos médicos.
A nivel mundial, solo el 1,5% de la población dona sangre de manera voluntaria, una cifra que se encuentra por debajo de lo recomendado por los especialistas, que insisten en la necesidad de contar con donantes durante todo el año y no solo ante emergencias.
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