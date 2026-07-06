Oficial en Nueva York: quiénes pueden acceder a los planes de salud baratos o gratuitos, según Mamdani

En medio de los recortes federales, Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, anunció una iniciativa ampliada que lleva a cabo la ciudad y permite acceder a cobertura de salud barata o gratuita en ciertas instalaciones. La medida está destinada a quienes fueron afectados por los cambios en el Essential Plan y es necesario comunicarse con las autoridades para obtener la atención médica.

Mamdani lanzó planes de salud accesibles en Nueva York para usuarios del Essential Plan

La oficina de Mamdani emitió un comunicado el 1° de julio en el que informó los detalles de la iniciativa del Departamento de Salud y NYC Health + Hospitals. El propósito es proteger a más de 200.000 neoyorquinos que podrían perder su cobertura médica por los cambios en el Essential Plan implementados por el gobierno federal desde este mes.

El objetivo de la iniciativa de salud anunciada por el alcalde Zohran Mamdani es proteger a más de 200.000 neoyorquinos afectados por los recortes federales que impactan en el Essential Plan desde julio @NYCMayor

“Ningún neoyorquino debería faltar a sus citas médicas, ignorar síntomas preocupantes o arriesgarse a la bancarrota por no poder costearse una consulta médica. Mientras el gobierno federal opta por privar a los trabajadores de atención médica, Nueva York elige un camino diferente”, declaró el alcalde.

Los recortes en la financiación federal que impulsó la administración Trump provocaron que cientos de miles de residentes de Nueva York perdieran su cobertura médica.

Esto se debe a varios cambios, entre los que figuran los siguientes, según el informe de la ciudad:

Nueva York ya no puede ofrecer la elegibilidad ampliada del Essential Plan para los inscritos con ingresos entre 200% y 250% del Nivel Federal de Pobreza (US$31.920 - US$39.900 anuales) desde el 1° de julio.

para los inscritos con del Nivel Federal de Pobreza (US$31.920 - US$39.900 anuales) desde el 1° de julio. Los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia ( DACA , en inglés) con salarios iguales o inferiores al 138% del Nivel Federal de Pobreza pasaron a Medicaid el 1° de julio de 2026.

para los llegados en la Infancia ( , en inglés) con del Nivel Federal de Pobreza pasaron a el 1° de julio de 2026. Las beneficiarias de DACA con ingresos más altos que estén embarazadas pasan a Medicaid el 1° de julio de 2026.

que estén embarazadas pasan a Medicaid el 1° de julio de 2026. Los beneficiarios de DACA con sueldos más elevados, a excepción de embarazadas, ya no califican para ningún programa de Nueva York desde el 1° de julio de 2026.

Las autoridades informaron en ese sentido que la mayoría de las personas afectadas por estos cambios pueden inscribirse en un Plan de Salud Calificado (QHP, en inglés), con asistencia financiera.

Los servicios de cobertura médica disponibles en Nueva York según Mamdani

Aunque los neoyorquinos mencionados ya no cumplen los requisitos para la cobertura del Essential Plan, pueden inscribirse en un período especial en un QHP a través del Mercado de Seguros Médicos del estado de Nueva York, sin tener que esperar al plazo de registro abierto que comienza en noviembre.

Este periodo especial tendrá una duración de 60 días, hasta el 1° de septiembre, según el comunicado. Anotarse en un plan durante esta etapa proporcionará cobertura retroactiva para la atención recibida desde el 1° de julio.

La medida de Mamdani en Nueva York permite acceder a atención médica en ciertos hospitales, y las personas deben llamar o enviar un mensaje a las autoridades Freepik

Los habitantes que pierden la cobertura pueden acceder así a:

Servicios de atención médica a bajo costo o gratuitos en clínicas de salud sexual, vacunación y tuberculosis.

en clínicas de salud sexual, vacunación y tuberculosis. Servicios de atención médica de bajo costo o gratuitos , que incluyen atención primaria y preventiva integral, mediante las instalaciones y centros de salud comunitarios de NYC Health + Hospitals.

, que incluyen atención primaria y preventiva integral, mediante las instalaciones y centros de salud comunitarios de NYC Health + Hospitals. Asesores de inscripción gratuitos a través del Departamento de Salud de la ciudad para ayudar a personas y familias a comparar opciones de cobertura y completar la inscripción.

a través del Departamento de Salud de la ciudad para ayudar a personas y familias a comparar opciones de cobertura y completar la inscripción. NYC Care, un programa de acceso a la atención médica de NYC Health + Hospitals que garantiza la atención médica a bajo costo o gratuita para quienes no califican o no pueden pagar un seguro.

Cómo solicitar acceso a los planes de salud baratos o gratuitos en Nueva York

De acuerdo con la información compartida por el gobierno de Mamdani, las personas afectadas pueden obtener acceso a la asistencia gratuita o a bajo costo de distintas maneras.

Los canales habilitados son: