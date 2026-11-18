RÍO DE JANEIRO.― Posiblemente porque no es médico, sino graduado en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Salud Pública, la mirada del profesor José Luis Castro sobre los problemas y desafíos sanitarios abarca mucho más que la cantidad de casos de una enfermedad y su tratamiento.

Desde junio de 2024, Castro es enviado especial del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las enfermedades respiratorias crónicas, y ha sido uno de los principales oradores de un taller para periodistas organizado por la OMS y el Centro de Salud Global de la Universidad Pace de Nueva York, orientado a difundir información sobre un grupo de dolencias que afectan a más de 640 millones de personas en todo el mundo, producen cada año 4 millones de muertes y representan la tercera causa de defunciones del planeta.

Las más frecuentes son el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la principal del grupo de las enfermedades respiratorias crónicas, que causó 3,4 millones de muertes en 2023. Este miércoles es el Día Mundial de la EPOC y el lema de 2026 es “Diagnóstico y tratamientos tempranos para una vida mejor”.

Al afectar gradualmente los sacos alveolares —la porción más íntima del árbol bronquial—, la EPOC resulta de una combinación entre enfisema (que dificulta sacar el aire) y bronquitis crónica, que mantiene inflamado de forma constante el revestimiento bronquial. Ambas lesiones, que son progresivas, impiden literalmente respirar.

"Respirar es un derecho, no un privilegio. Eso lo lograremos el día en que haya menos personas que digan, lamentándose: '¿Por qué no me examinaron el pulmón antes?'“, sostuvo Castro

En diálogo con LA NACION, Castro indicó que la tarea que le ha asignado la OMS representa el compromiso de la organización para levantar conciencia sobre estas enfermedades, que afectan a millones de personas, pero que “son invisibles porque no hacen ruido en las agendas políticas”. “Mi tarea es también llevar la discusión a foros económicos, donde se trabaja el desarrollo urbano, el transporte, la polución, la calidad del aire dentro y fuera de las viviendas. De esto, por ejemplo, se ha conversado recientemente en el foro de Karpacz, considerado el Davos del Este”, mencionó.

—¿Por qué cree que se produce esta invisibilidad? Una investigación importante publicada en The Lancet mostró, por ejemplo, que las becas para investigar enfermedades respiratorias representan apenas el 2%. ¿No hay suficiente interés de la industria farmacéutica?

—No hay ni la demanda ni la presión; son la cenicienta de la salud pública. Nunca han sido invitadas a las discusiones donde se toman decisiones políticas. En 50 años no hubo un descubrimiento, algo realmente transformador. Se han elaborado algunos medicamentos que representaron avances pero nunca pasó como con el VIH o el cáncer, y eso sucede porque no se han priorizado los recursos para desarrollar medicamentos y llevarlos al mercado. En el VIH hace 40 años se tomaba un cóctel de decenas de medicamentos y hoy en día es un medicamento solo. Eso es un triunfo de la ciencia, es increíble adonde se puede llegar.

—¿Hay algún aspecto que explique este desinterés por una enfermedad tan frecuente como la EPOC, por ejemplo?

—Sí. Es que afecta principalmente a las personas más pobres, que son las que respiran el aire más contaminado, que están expuestas al humo del tabaco y cocinan con leña, respirando el aire contaminado dentro de sus propios hogares. Son también quienes más dificultad tienen en acceder a los servicios médicos y al diagnóstico temprano. Casi el 90% de las muertes prematuras, antes de los 70 años, ocurre en personas con EPOC de países de ingresos medios y bajos. También influye el tabaquismo: afecta a personas que fuman o han fumado. Sin embargo, ahora está claro que la contaminación del aire influye, muchos no pueden elegir dónde vivir. Si viven cerca de una autopista, en una ciudad con alta contaminación, o si realizan trabajos que los exponen a contaminantes, los pulmones se verán afectados. La EPOC solía aparecer luego de los 40 años, pero ahora hay casos entre jóvenes que nunca han fumado. Los vapeadores también aumentan el riesgo de lesiones similares a las que produce la EPOC.

—La EPOC se diagnostica con espirometría, que es un método accesible y relativamente económico. ¿Se indica o hace lo suficiente?

—No todo lo que debería. Los médicos del sector primario tienen una cantidad de trabajo que no se los permite. Es un examen que tiene su complejidad porque la persona debe respirar y sacar el aire de una manera especial, pero se pueden entrenar a técnicos y el médico luego interpreta. Es una cuestión de priorizar. Sigo diciendo que la invisibilidad es la principal razón por la que no se prioriza en el sistema de salud. Más del 70% de las personas con EPOC carece de diagnóstico.

—¿Eso es porque los médicos no conocen la enfermedad o porque no se busca identificarla?

—Por ambas razones. Siempre digo: respirar es un derecho, no un privilegio. Eso lo lograremos el día en que haya menos personas que digan, lamentándose: “¿Por qué no me examinaron el pulmón antes?“. Con la espirometría se tiene información sobre la función respiratoria, y se puede actuar. Cuánto sufrimiento podría evitarse y cuántos años ganarse en salud. En mayo de 2025, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WA78.5, de promoción y priorización de un enfoque integrado de la salud pulmonar. El tiempo apremia, es hora de actuar.

—¿El tratamiento evita el progreso de la enfermedad?

—La EPOC tiene 5 estadíos. Si el diagnóstico se hace en los primeros dos, se puede ayudar con la cesación tabáquica si fuma y la rehabilitación pulmonar, que no la cura pero la enlentece. Pero cuando llegan tarde, las opciones son menores: oxígeno, un tratamiento medicamentoso con elevadas dosis de cortisona, y medicamentos biológicos, que son novedosos y complejos, pero en este caso hay que seguir muy de cerca a los pacientes para evitar complicaciones. Las enfermedades respiratorias crónicas no sólo deben atenderse en las exacerbaciones o crisis, sino que necesitan seguimiento toda la vida.