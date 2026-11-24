El Gobierno reúne a su mesa política para definir una semana clave en el Congreso. Karina Milei encabezará la reunión en la Casa Rosada desde las 13, en donde buscará definir la estrategia legislativa de la última semana de sesiones ordinarias. El oficialismo quiere avanzar con la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y otros proyectos, mientras negocia los apoyos necesarios con los bloques aliados.

Karina Milei encabezará la reunión en la Casa Rosada desde las 13, en donde buscará definir la estrategia legislativa de la última semana de sesiones ordinarias. El oficialismo quiere avanzar con la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y otros proyectos, mientras negocia los apoyos necesarios con los bloques aliados. El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella subió en noviembre . El índice que la universidad mide todos los meses desde 2001 subió 4,1% y se ubicó en 2,04 puntos. En términos interanuales cayó 17,5%. La confianza en el gobierno de Milei es mucho mayor entre los hombres que entre las mujeres y, dentro de dicho grupo, entre los que tienen 18 a 29 años.

El índice que la universidad mide todos los meses desde 2001 subió 4,1% y se ubicó en 2,04 puntos. En términos interanuales cayó 17,5%. La confianza en el gobierno de Milei es mucho mayor entre los hombres que entre las mujeres y, dentro de dicho grupo, entre los que tienen 18 a 29 años. La decana de Ciencias Sociales de la UBA defendió el homenaje a Mario Santucho . Ana Arias justificó la iniciativa que el Gobierno pide cancelar: “En esa generación son reivindicadas las figuras solamente en su condición de víctimas y no en términos de sus apuestas políticas”, dijo la decana sobre la realización del homenaje previsto para el 10 de diciembre al fallecido jefe guerrillero. El Rectorado de la UBA analiza medidas de oposición al evento.

Ana Arias justificó la iniciativa que el Gobierno pide cancelar: “En esa generación son reivindicadas las figuras solamente en su condición de víctimas y no en términos de sus apuestas políticas”, dijo la decana sobre la realización del homenaje previsto para el 10 de diciembre al fallecido jefe guerrillero. El Rectorado de la UBA analiza medidas de oposición al evento. Jensen Huang volvió a ser director ejecutivo de Nvidia . Las acciones de la empresa, que se habían desplomado tras su renuncia en medio del escándalo por su romance extramatrimonial con una presunta espía china, se dispararon ayer tras conocerse su restitución. La suba impulsó a los mercados internacionales, contagió a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York con subas de hasta 9,2% e hizo caer el riesgo país.

Las acciones de la empresa, que se habían desplomado tras su renuncia en medio del escándalo por su romance extramatrimonial con una presunta espía china, se dispararon ayer tras conocerse su restitución. La suba impulsó a los mercados internacionales, contagió a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York con subas de hasta 9,2% e hizo caer el riesgo país. Queda un partido pendiente para completar los octavos de final del Clausura. River, Independiente, Vélez, Instituto, Rosario Central, Barracas y Gimnasia de La Plata son los 7 equipos que aseguraron su continuidad en el campeonato. El cuadro con los ocho mejores se va a completar después de conocer al ganador entre Boca e Independiente Rivadavia, que se juega mañana en La Bombonera desde las 21.

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