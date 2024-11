La abuela que usa gafas de sol gruesas y se convirtió en un improbable ícono de la moda

Una abuela de la zona rural de Zambia se ha convertido en un ícono de estilo y una sensación en internet tras aceptar intercambiar conjuntos de ropa con su nieta fashionista. Margret Chola, de más de 80 años, es conocida en el mundo como “Legendary Glamma” (“glamma” es una combinación de los términos en inglés para “glamour” y “abuela”).

Chola tiene ya 225.000 seguidores en Instagram por sus llamativas y divertidas fotografías de moda. “Me siento diferente, me siento renovada y viva con esta ropa, como nunca antes me había sentido”, le dice Chola a la BBC. “¡Siento que puedo conquistar el mundo!”

La serie quincenal “Granny” (abuela) fue creada en 2023 por su nieta Diana Kaumba, una estilista que reside en Nueva York.

Margret Chola no está segura de su edad porque no tiene certificado de nacimiento. LUXURY MEDIA ZAMBIA

A la joven se le ocurrió la idea cuando visitaba Zambia para conmemorar el segundo aniversario de la muerte de su padre, la persona que, según ella, inspiró su pasión por la moda porque siempre vestía bien.

Durante esa visita Kaumba, no había usado todos sus atuendos cuidadosamente seleccionados, por lo que le preguntó a su abuela -o “Mbuya” en el idioma Bemba- si quería probárselos.

“No estaba haciendo nada en ese momento, así que simplemente dije: ‘Está bien. Si eso es lo que quieres hacer, hagámoslo, ¿por qué no?’”, relató Chola. “Me extrañarás cuando muera y al menos así tendrás este recuerdo”.

La moda ha acercado a nieta y abuela. En la foto la nieta viste el atuendo que suele llevar su abuela. LUXURY MEDIA ZAMBIA

Kaumba se puso la blusa de Mbuya y un “chitenge”, un trozo de tela estampada que tradicionalmente se envuelve alrededor de la cintura. Y el primer atuendo que se probó Mbuya fue un traje con pantalón plateado.

“Pensé que sería bonito vestir a Mbuya a la última moda y luego tomarle fotos en su hábitat natural”, le dice Kaumba a la BBC.

Ese hábitat natural es una granja en el pueblo 10 Miles, justo al norte de la capital de Zambia, Lusaka. La mayoría de las veces Chola es fotografiada con todo su glamour al aire libre, a menudo sentada en una elegante silla de madera o descansando en un sofá de cuero.

"No sabía que podía causar tal impacto a esta edad". LUXURY MEDIA ZAMBIA

Boquiabierta

Al fondo se ven edificios de ladrillo con techos de chapa ondulada, campos arados, árboles de mango y cultivos de maíz.

“Estaba muy nerviosa cuando publiqué esa primera foto. Dejé mi teléfono durante 10 minutos y en esos 10 minutos hubo 1.000 me gusta”, dice Kaumba. “Me quedé boquiabierta. Los comentarios llegaban volando y la gente pedía más”.

Fue en abril de 2024 cuando la serie titulada “Granny Series” realmente despegó, luego de que Kaumba publicara una serie de fotos de su abuela con un vestido rojo Adidas, varios collares dorados gruesos y una corona de joyas brillantes.

“Me sorprendió saber que tanta gente en todo el mundo me ama”, dice Chola, que no sabe su edad exacta porque no tiene un certificado de nacimiento.

"Me siento diferente, me siento renovada y viva con esta ropa, como nunca antes me había sentido". LUXURY MEDIA ZAMBIA

“No sabía que podía causar tal impacto a esta edad”. Chola posa con ropa que es una mezcla de colores, texturas y estilos vibrantes.

Desde una camiseta verde de fútbol americano, combinada con un vestido rojo con volantes en capas a modo de falda con los colores de la bandera de Zambia para rendir homenaje a los 60 años de independencia del país...

...hasta un top de lentejuelas azul, negro y verde, completado con un collar de malla de serpiente dorado y un brazalete.

Y el atuendo favorito de Mbuya: jeans, una camiseta con su imagen estampada y una peluca rubia. “Nunca antes había usado jeans o peluca, así que estaba feliz y bailaba

El atuendo favorito de Margret Chola. LUXURY MEDIA ZAMBIA

Accesorio llamativos

Kaumba, que es estilista desde 2012, dice que su abuela tiene “coraje, gracia y acierta cada look”. Todos los looks reflejan su estética maximalista-chic, que celebra la alegría del exceso, las combinaciones eclécticas, lo grande y lo atrevido, y los patrones y colores en conflicto.

En el centro de todo se encuentran accesorios llamativos: gafas de sol atrevidas, sombreros de gran tamaño, collares, pulseras, colgantes, anillos, guantes, bolsos, pelucas rubias y coronas.

Esa influencia le ha llegado directamente de su abuela, que “siempre ha sido una amante de las perlas y los brazaletes”.

En una escena particularmente divertida llamada GOAT (palabra que significa “cabra”, pero es también la abreviatura de “the best of all times” o “la mejor de todos los tiempos”), Chola aparece con una cabra, adornada con sus queridas perlas.

Margret Chola insta a la gente a "perdonarse siempre por cualquier error que haya cometido". "Nunca podrás cambiar tu pasado, pero puedes cambiar tu futuro", dice. LUXURY MEDIA ZAMBIA

Otros accesorios también reflejan la personalidad y la historia de Chola. En algunas imágenes Mbuya sostiene su querida radio que lleva consigo todo el día y se lleva a la cama. O sostiene un “ibende”, u palo de madera que a lo largo de los años ha utilizado para machacar mijo, mandioca o maíz.

También aparece fumando una pipa o sosteniendo una taza de metal llena de té. Y colgando del borde del brazo de la silla hay un “mbaula” o brasero de carbón que los zambianos suelen utilizar para cocinar, especialmente ahora que el país está afectado por severos cortes de energía.

El "ibende" o palo de madera para machacar mijo, mandioca o maíz, representa la dura vida de trabajo en las zonas rurales de Zambia. KOOMA JNR

Kaumba espera que la “Granny Series” destaque que las personas mayores todavía tienen mucho que ofrecer, y que crear recuerdos juntos es una forma importante de “dejar huellas para la próxima generación”.

“No descartes a las personas mayores, ámalas hasta el final porque recuerda que algún día seremos como ellas”.

Como resultado de las sesiones de fotos de Mbuya, cuatro nietas contrataron a Kaumba para estilizar y fotografiar a sus propias abuelas, de edades comprendidas entre 70 y 96 años.

"Legendary Glamma" o la "abuela glamorosa legendaria" con los colores de la bandera de Zambia. LUXURY MEDIA ZAMBIA

Chola espera que la “Granny Series” inspire a las personas “a vivir sus vidas y no preocuparse por ser juzgadas por la sociedad”.

Ella insta a la gente a “perdonarse siempre por cualquier error que haya cometido”. “Nunca podrás cambiar tu pasado, pero puedes cambiar tu futuro”, dice. Las sesiones de fotos han acercado a nieta y abuela y, a través de este vínculo especial, Kaumba ha aprendido mucho más sobre la vida, a menudo difícil, de su Mbuya.

Chola espera inspirar a las personas "a vivir su vida y no preocuparse por ser juzgadas por la sociedad". LUXURY MEDIA ZAMBIA

La señora Chola fue criada por sus abuelos, fue a la escuela hasta los 12 o 13 años y luego, por razones económicas, se vio obligada a casarse con un hombre de más de 30 años.

Tuvo tres hijos, acabó bebiendo mucho y finalmente logró escapar del matrimonio.

La gente en Zambia suele utilizar un brasero de carbón para cocinar, especialmente ahora que el país está afectado por severos cortes de energía. LUXURY MEDIA ZAMBIA

Ese trauma todavía la persigue, pero su inesperada fama mundial le ha dado una nueva oportunidad de vida.

“Ahora puedo despertarme con un propósito sabiendo que a la gente de todo el mundo le encanta verme”, dice Chola.

"Ahora puedo despertarme con un propósito sabiendo que a la gente de todo el mundo le encanta verme". KOOMA JNR

