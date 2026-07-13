Anmat prohibió la venta de una serie de marcas de cosméticos que se vendían sin inscripción sanitaria

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización, la distribución, la publicidad y la publicación en plataformas de venta online de una serie de productos cosméticos que no cuentan con inscripción sanitaria. La restricción rige en todo el territorio nacional y también comprende cualquier otro artículo de las marcas involucradas hasta que se regularice su situación.

La decisión fue oficializada mediante la disposición 4193/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y alcanza a la máscara facial Rose Facial Mask, de la marca Ushas, en su presentación de 25 mililitros; la Lemon Brighten Facial Mask Whitening Skin, de Fayankou, también de 25 mililitros y con fecha de vencimiento en junio de 2028; y dos productos de Kakaziyan Cartoon Mask. Estos últimos fueron identificados como Facial Mask y Mask Pack, uno de ellos con un contenido de 30 mililitros. Ambos indicaban en sus envases que habían sido fabricados en China.

La Anmat prohibió cinco productos cosméticos que se comercializaban sin inscripción sanitaria (Foto ilustrativa: Freepik)

La nómina se completa con una máscara para manos de la marca Chovemoar, de 36 gramos, identificada con el lote HBD12C1 y una fecha consignada como “20240411”. Según la documentación oficial, ninguno de los cinco productos exhibía en su rotulado los datos correspondientes a una inscripción sanitaria ante la Anmat.

La investigación comenzó a partir de tareas de control de mercado efectuadas por el área de Cosmetovigilancia. En ese marco, agentes del organismo detectaron la oferta de los productos durante fiscalizaciones electrónicas y posteriormente los encontraron en distintos comercios ubicados en la ciudad de Buenos Aires.

Las inspecciones presenciales fueron realizadas el 15 de mayo de 2026 por personal del servicio de Cosméticos y de Higiene Personal. Tras ello, la Anmat revisó su base de datos de productos inscriptos para determinar si existían registros coincidentes con la información incluida en los envases.

El organismo indicó que no es posible garantizar que los productos alcanzados hayan sido elaborados bajo las condiciones higiénico sanitaria pertinentes

La consulta no permitió encontrar cosméticos registrados cuyos datos identificatorios se correspondieran con los artículos relevados. Ante esa situación, el organismo los consideró productos “ilegítimos” y resolvió impedir su circulación mientras no cuenten con las autorizaciones requeridas por la normativa vigente.

En paralelo, el 20 de mayo la Anmat dio intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria. El objetivo fue gestionar la baja de las publicaciones de venta electrónica en las que se ofrecían estos cosméticos con la posibilidad de realizar envíos a distintos puntos del país.

En este caso, el organismo indicó que no pudo garantizar que los productos hubieran sido elaborados bajo las condiciones higiénico-sanitarias correspondientes. Tampoco pudo comprobar que su formulación estuviera compuesta por ingredientes permitidos por la regulación aplicable.

La Anmat agregó que los cosméticos no habían ingresado a la Argentina mediante un importador habilitado ni a través del procedimiento legal previsto para autorizar su importación. Esos elementos motivaron la prohibición preventiva de los artículos identificados y de cualquier otro producto cosmético comercializado bajo las mismas marcas.