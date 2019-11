La Anmat prohibió un aceite de cocos y un tubérculo andino

Las disposiciones fueron publicadas en el Boletín Oficial

La Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat) prohibió la distribución y comercialización de un aceite de coco indonesio.

Según la Disposición 9256/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial, se trata del producto "Aceite de coco, 100% natural, sabor neutro, fraccionado por Naturalmente".

Para la Anmat, no cumple con la normativa vigente porque "el rótulo no indica domicilio de la razón social y no consigna la información obligatoria de Identificación de origen del producto investigado".

El organismo también prohibió, en la Disposición 9257/2019, la comercialización de un tipo de tubérculo andino al que se le adjudican propiedades energizantes y que sirve para adicionar a comidas.

El producto, elaborado en Perú, se consigue bajo la etiqueta de "Lepidium meyenii walpers, pretostado de selecta calidad A-1, marca: VITAMACA".

La Anmat señaló que contiene ingredientes no incluidos en el listado de uso permitido en la composición de suplementos dietarios.