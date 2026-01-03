Brusco descenso de la temperatura y fuertes ráfagas de viento: cómo estará el clima este sábado en el AMBA, según el SMN

Después del agobio de fin de año con temperaturas que alcanzaron los 39° C, para este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un brusco descenso térmico que incluirá también fuertes ráfagas de viento. Según el ente, la mínima será de 16° y la máxima no superará el umbral de los 20° C. Por el momento, se descarta la caída de agua.

SMN: chau ola de calor

Para el primer fin de semana del año se espera un súbito corte de las temperaturas sofocantes que se registraron durante los últimos días del 2025. A partir del análisis del SMN, esto se debe a una discontinuidad en la masa de aire que derivó en tormentas aisladas durante el viernes cerca de la ciudad de Buenos Aires.

Las ráfagas de viento proyectadas para este sábado oscilarán entre los 30 y los 45km/h.

SMN: region por region

En la región del AMBA, el amanecer será ventoso y el cielo se mantendrá enteramente nublado. Las condiciones irán mejorando acorde pasen las horas. Para el mediodía podrían filtrarse los primeros rayos del sol y cerca de las tres de la tarde la máxima se posicionará en torno a los 26° C.

La inestabilidad provocada por el viento también tendrá efecto en la costa atlántica bonaerense: durante todo el sábado tendrán lugar niveles relativamente altos en el estuario del Río de la Plata en sus distintas pleamares.

CABA: el tiempo para este finde y el próximo arranque de semana

El pico de la crecida coincidirá con un momento de significante concurrencia de gente realizando actividades recreativas en el río. Pese a esto, el SMN recomendó mantenerse informados a través de los avisos o alertas oficiales que vaya emitiendo el Servicio de Hidrografía Naval ante este contexto.