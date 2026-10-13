La Anmat prohibió el uso, venta y distribución de una marca de lavandina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la elaboración y venta de una lavandina de una marca por carecer de registros sanitarios y, por ende, consistir en un producto que no se puede determinar como fehaciente. Además, el organismo informó que la medida regirá hasta que se regularice su situación.

“Prohíbese la elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad, en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes del producto ‘Agua lavandina, marca 656 profesional’, hasta tanto cuente con los correspondientes registros sanitarios”, indicó la entidad en la Disposición 6539/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Según explicó la Anmat, el Servicio de Domisanitarios recibió una consulta particular a raíz de la existencia de dudas sobre la legitimidad del producto. Luego se determinó que no estaba inscripto y el organismo no pudo identificar un establecimiento responsable de su elaboración.

A su vez, se envió por medio de correo postal una notificación a la firma que sería responsable según el domicilio que figura en las redes sociales del producto, pero no se obtuvo una respuesta.

“Respecto a los links de comercialización, publicidad y promoción del producto, se ha dado intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria de esta administración”, explicó y se acordó disponer una medida sanitaria de prohibición sobre el producto en razón de que “carecen de registros que permitan acreditar su legítima elaboración y fiscalización conforme a la normativa aplicable”.

Días atrás, la Anmat ya había prohibido la venta de una marca de lavandina

“Desde el punto de vista procedimental, la medida sugerida por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud resulta conforme a derecho como así también razonable y proporcionada de acuerdo a la naturaleza del hecho relevado”, sentenció.

Días atrás se dispuso una medida similar contra varios productos de limpieza, cosméticos y equipos de uso estético que se comercializaban sin registro sanitario o con procedencia irregular. En esa ocasión también se restringió la venta de distintas aguas lavandinas y limpiadores detectados durante una investigación iniciada por una consulta al Servicio de Domisanitarios del organismo.

El área técnica constató que los productos no estaban inscriptos ante la Anmat ni contaban con establecimientos habilitados. En las etiquetas figuraban números de expediente y registros inexistentes, además de domicilios que no pudieron ser verificados.