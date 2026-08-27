La ANMAT prohibió todos los productos de limpieza de una marca

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves la venta en todo el país de los artículos de limpieza de una marca en particular, un medicamento inyectable y algunos lotes de una ampolla de hierro para tratar la anemia.

Mediante la Disposición 5292/26, el organismo regulador vetó el uso, la venta, la publicidad y la distribución en la Argentina y en plataformas de comercio electrónico de todos los lotes de limpiadores, desinfectantes, aromatizantes, eliminadores de olores y acabados de superficies de la marca Qualibest.

Los productos de la marca no estaban inscriptos del modo correspondiente

La medida se dispuso al verificar que los artículos no figuraban inscriptos ante la administración nacional ni contaban con un establecimiento habilitado. Las firmas involucradas, Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L., que habían registrado la marca con anterioridad, tienen dadas de baja sus matrículas en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios.

Por otro lado, a través de la Disposición 5355/26, las autoridades prohibieron el uso y la comercialización del medicamento Hessico, una solución inyectable elaborada con hidroxietil-almidón al 6%, correspondiente al lote 29116, certificado 50.263 y con vencimiento en agosto de 2027.

La resolución obedeció a que la ANMAT ya había cancelado la autorización de venta de todas las especialidades medicinales con ese ingrediente activo tras una revisión científica alineada con medidas de la Unión Europea.

La Anmat prohibió el inyectable por tener un ingrediente no autorizado

“Ante esta situación y luego de corroborar que la firma incumplió una serie de normas que ponen en riesgo la salud de la población, ANMAT ordenó a P. L. RIVERO Y CIA. S.A. el recupero del producto y la presentación de la documentación que acredite dicha diligencia”, informó el organismo al respecto mediante un comunicado.

Por último, la Disposición 5322/26 prohibió la venta y distribución de dos presentaciones del medicamento utilizado para tratar la anemia Yectafer (hierro al 5%): la caja por cinco ampollas del lote 1-R0730 y la versión por diez ampollas del lote 2-R0730.

La medida se adoptó luego de que la firma titular denunciara el robo de 2.205 ampollas del primer lote y 1.392 del segundo en las instalaciones de Dalban Pharma S.A., mientras realizaban el acondicionamiento del producto. La empresa presentó la denuncia policial y resolvió “reestuchar” las unidades restantes sin tocar el envase primario.

Anmat decidió resolvió “reestuchar” las unidades restantes Archivo

Para mantener la trazabilidad de las cajas reempaquetadas, la firma incorporó una letra identificatoria al final del código original en el envase secundario: 1-R0730R para la presentación de cinco unidades y 2-R0730R para la de diez, mientras que los frascos conservan la inscripción R0730.

La ANMAT también vetó la comercialización de estas partidas por desconocer el estado de conservación del material sustraído.