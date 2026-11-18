La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este miércoles el uso y la comercialización en todo el país de un gel que se utilizaba en ecografías porque se promocionaba para la categoría de cosméticos sin estar autorizado y por irregularidades del producto. La investigación sobre el producto se dio luego de que se registraran casos de contaminación distintos hospitales.

Se trata del producto “gel neutro” de la marca Sanicol, que era producido por la firma Alcofrac y utilizado por establecimientos médicos como medio de transducción en prácticas ecográficas.

Según informó la entidad a través de la Disposición 7368/2026, publicada en el Boletín Oficial, desde el hospital José M. Penna advirtieron por una presunta contaminación con bacterias del complejo Burkholderia cepacia a raíz del producto. En este marco, se inició una investigación sobre la finalidad del producto y su utilización.

El producto se encontraba inscripto bajo el marco normativo de cosméticos y el proyecto de rótulo presentado para su inscripción no declaraba indicaciones de uso para ecografías, sino que restringía su finalidad a “gel neutro humectante y lubricante para pieles sanas”. Además, un producto destinado a prácticas médicas o ecográficas no puede ser comercializado bajo una normativa aplicable a cosméticos.

Luego, se presentaron otros reportes de contaminación con Burkholderia contaminans -que pertenece al complejo Burkholderia cepacia- de parte del sector de terapia intensiva del Hospital F. J. Muñiz. Se adjuntaron pruebas fotográficas del producto, que en su rotulado “difería del oportunamente presentado para su inscripción como cosmético y se lo presentaba como un gel apto para ultrasonido”. “Promovía un uso médico no autorizado para la categoría de cosméticos”, explicó la Anmat.

El gel era utilizado en ecografías Getty Images

Ante este contexto, se realizó una inspección en Alcofrac y se detectaron “falta de órdenes de elaboración, envasado y etiquetado; la ausencia de registros de controles microbiológicos en productos terminados que lo requieren; la falta de respaldo documental para la revisión y liberación de lotes conforme a criterios de calidad previamente establecidos: y deficiencias críticas en el circuito del agua desmineralizada”.

De esta manera, se dictó una inhibición preventiva de la planta para realizar actividades de elaboración, envasado y acondicionamiento de productos cosméticos hasta que “adecúe” sus instalaciones.

“Alcofrac aportó los informes de análisis microbiológicos hechos a los lotes reportados por el hospital, los cuales constataron que todas las muestras analizadas excedían los límites especificados para el recuento de microorganismos aerobios mesófilos totales”, señaló la administración y sostuvo que cinco lotes presentaron colonias compatibles con el complejo Burkholderia cepacia.

“El producto fue comercializado con un rótulo que difería significativamente del presentado para su admisión como producto cosmético, y consignaba proclamas que promovían su empleo como gel apto para ultrasonido, un uso no autorizado para la categoría de cosméticos”, sentenció la Anmat previo a establecer la restricción.