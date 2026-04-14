La Anmat retiró del mercado el lote de un perfume tras detectar irregularidades en su elaboración

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) retiró del mercado al extracto de perfume de una marca porque, tras detectar irregularidades, determinó que provenía de un “lote experimental” que no estaba habilitado para ser vendido al público. La medida fue establecida a través de la Disposición 1859/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

En este sentido, la entidad a cargo de Luis Eduardo Fontana impuso la prohibición del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional del producto identificado como: “Lote 1469; Vencimiento 06/27, extracto de perfume Thone, de la marca Leduft, LEG: 2891”.

Según explicó, inició la investigación sobre la producción del producto tras tareas de evaluación, investigación y análisis de reportes en el área de Cosmetovigilancia acerca de un desvío de calidad.

Acto seguido, constató que el único establecimiento elaborador del producto que figuraba en la base de datos de cosméticos inscriptos ante la Anmat era la firma Laboratorio San José de Mancusso Hernán Leonardo. Sin embargo, desde el establecimiento aseguraron que no participaron en la elaboración del lote mencionado.

A su vez, el organismo contactó a la firma Leduft, que en el rotulado del producto figuraba como titular de la inscripción y se sospechó sobre un caso de usurpación del legajo.

En este marco, desde Leduft señalaron que el producto correspondía a su autoría y el lote en cuestión fue elaborado en una “instancia inicial y de carácter experimental” por la firma en instalaciones ajenas al establecimiento Laboratorio San José de Mancusso Hernán Leonardo. Además sostuvo que “algunas de esas unidades salieron del ámbito de control interno de la empresa en esa etapa inicial, previo a la plena adecuación de la operatoria a los requisitos regulatorios aplicables a la elaboración de productos cosméticos”.

La Anmat resolvió retirar el producto del mercado y explicó que tomó la medida a fin de “proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata de cosméticos que fueron elaborados en instalaciones sin habilitación sanitaria, para los que se desconoce su efectiva composición y condiciones de su elaboración, y para los que, en consecuencia, no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable”.