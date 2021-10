La bronca del chef Coco Carreño por la vandalización del memorial de Covid: “Había una piedra en honor a mi papá”

Este domingo 17 de octubre se celebró en la Argentina el Día de la Lealtad Peronista, que congregó a cientos de militantes en Plaza de Mayo. Algunos de ellos vandalizaron las piedras que recuerdan a las víctimas de la pandemia de coronavirus, junto a fotografías y carteles que estaban colocadas en el monumento a Manuel Belgrano. Frente a esta escena, el chef Sebastián “Coco” Carreño se mostró indignado en sus redes sociales, ya que una de las piezas representa a su papá, que murió por Covid-19 en 2020.

César Agost Carreño murió en septiembre del año pasado luego de pelear durante casi un mes contra el virus: era médico nefrólogo y, pese a que tenía 82 años y que eso lo convertía en paciente de riesgo, quería seguir trabajando. En el posteo que realizó este lunes, Coco señaló una piedra roja que yacía en las escalinatas del monumento con el nombre de su padre.

En diálogo con LA NACION, el pastelero explicó: “Alguien fue hasta ahí y puso una piedra por mi viejo, yo no lo hice para no politizar el hecho. Justo (este domingo) una de mis hermanas me manda una foto y me muestra la piedra de nuestro papá, que se ve porque es de color azul y rojo, porque él era de San Lorenzo. Los tipos estos pisándolo, me pareció tan terrible y dije: ‘La verdad que no entendemos nada ni vamos a entender nada nunca’. Es una cosa dolorosa que no ha cerrado”.

La publicación con la que Coco Carreño criticó la vandalización del memorial del Covid-19 en el monumento a Manuel Belgrano Instagram: @coco.carreno

En las últimas horas, el chef subió una foto a Instagram que muestra a las personas que arrancando carteles y fotos del memorial del Covid-19 y escribió: “Personas pisoteando la memoria de quienes murieron por Covid-19. Esa piedra roja que se ve ahí es la de mi viejo, que siempre pensó en salvar vidas y perseguía muchas veces fines altruistas en su trabajo como médico, una de las personas más pacíficas que conocí”.

En este sentido, cuestionó de qué forma se espera poder lograr la comunión del pueblo cuando suceden situaciones tan graves como esta. “¿Cómo es posible pensar en un futuro de progreso y unión? No tiene que ver con colores políticos, tiene que ver con qué tipo de sociedad queremos construir. Mi viejo siempre fue un tipo fuerte, por eso su piedra roja sigue ahí. Pero la enajenación y la ira no puedo entenderla, me da tristeza. No es la sociedad que él soñó, ni la que muchos soñamos”, sostuvo.

Carreño indicó en las redes sociales que esperaba que su posteo sirviera “para hacernos razonar hacia dónde vamos”. En torno a esto, le explicó a este medio que prefería no salir a hacer declaraciones para evitar que se haga un uso político de este mensaje, ya sea desde el oficialismo o la oposición, y que por eso cerró la publicación a comentarios.

El chef declaró también que recibió mensajes privados de varias personas vinculadas a la política para brindarle su apoyo. Pero ratificó que él solo hizo un comentario. “Di mi opinión sobre algo que me parece muy doloroso para mí, porque se murió mi viejo, y para todas las víctimas de Covid”, resaltó.

El año pasado, en diálogo con Los ángeles de la mañana (eltrece) Coco había contado quién era su padre y lo que hizo por los argentinos: “Tenía 82 años pero quería ir a trabajar y estaba en una sala con pacientes con Covid. Trabajó en el Sanatorio Mitre toda su vida. Estaba jubilado, y cuando pasó todo esto le pedimos que no fuera a trabajar, pero él dijo que quería ir. Mi papá era una persona de riesgo, pero él decía que un guerrero tenía que ir, y fue”, señaló entre lágrimas.

Coco Carreño compartió una foto de su niñez junto a sus padres en el día de su cumpleaños Instagram: @coco.carreno

Las rocas con los nombres de los fallecidos por Covid habían sido dejadas en Plaza de Mayo el pasado 4 de septiembre, casi en el aniversario de la muerte de César, en el marco de la segunda “Marcha de las Piedras”. La primera se realizó el 16 de agosto, pero las piezas fueron quitadas por el Gobierno para construir un memorial en el patio Belgrano de la Casa Rosada, donde todavía permanecen. Aquel episodio también despertó el enojo de los familiares de las víctimas y causó una polémica que derivó en una presentación judicial.

La situación fue repudiada por políticos oficialistas y opositores

Tal como mostró un video que publicó LA NACION, militantes peronistas subieron al monumento para arrancar aquellos carteles que tuvieran críticas al oficialismo y, mientras lo hacían, destruyeron y vandalizaron también retratos de víctimas y fotos familiares. Asimismo, para llegar hasta ellos, pisaron una y otra vez las piedras que tanto valor sentimental tienen para quienes escribieron en ellas el nombre de sus familiares fallecidos, a los cuales no pudieron despedir por la pandemia.

Pisan las piedras del memorial del Covid-19 para retirar fotos de las víctimas

Al igual que Coco, muchos usuarios manifestaron su indignación por lo sucedido en las redes sociales. Entre ellos, salieron a condenar el hecho varios políticos. Uno de ellos fue el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que criticó lo ocurrido en Twitter y dijo que las personas que lo hicieron “están equivocadas y no representan el espíritu de la convocatoria”.

En tanto, varios dirigentes de la oposición también salieron a expresar su repudio y a cuestionar al Gobierno, responsabilizándolo por lo sucedido. Quienes compartieron esta postura fueron la titular del partido PRO, Patricia Bullrich, el senador Martín Lousteau, los candidatos Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Javier Milei, y el diputado Maximiliano Ferraro.

En diálogo con LA NACION, Aura Marina Ríos Flores, integrante de Equipo Republicano, informó que la polémica situación se dio cuando ingresó a la plaza una columna del PJ de alrededor de 50 personas. La mujer llamó a la Policía de la Ciudad y, poco después, enviaron efectivos para custodiar el monumento, pero ya había sido vandalizado.