El comentario subido de tono de Graciela Alfano que hizo ruborizar a Juana Viale en la mesaza

Graciela Alfano fue una de las invitadas de este domingo a Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece). La artista confesó una preferencia íntima en la mesaza que derivó en un picante comentario que hizo sonrojar a Juana Viale, quien reemplaza a su abuela en la conducción del mítico ciclo.

Todo comenzó cuando la conductora intentó consultar si era verdad que ella dijo que “aceptaría un trío”. Sin poder terminar la pregunta, Alfano la interrumpió y lanzó: “No, no aceptaría. A mí me gusta un trío, yo lo propongo”.

Frente a esta confesión, Juana le preguntó qué hombre o mujer sumaría de las profesiones que le iba a nombrar. Como cantante la actriz señaló a Chano y, en torno a quién sería la otra persona, señaló: ”Juana, eso ya está medio como establecido”. Santiago Charpentier fue pareja de Viale hace algunos años y este domingo brindó una entrevista exclusiva para el programa, que consistió en un mano a mano con la conductora.

“Yo vi una nota buenísima, pero además vi un tiroteador ahí y tengo esta cosa curiosa de ver qué pasa entre la gente. Porque a mí en los tríos no solamente me gusta protagonizar, sino que me gusta ser observadora”.

Pero la lista de profesiones continuó y Alfano volvió a sorprender al elegir a un famoso deportista y a una modelo que en las últimas horas es tendencia en todas las redes sociales por su reciente separación. “En este momento, (Lionel) Messi con Wanda Nara”, señaló.

Luego, le siguió el rubro actores y, picante como siempre, Graciela miró a los dos invitados de la mesaza, Nicolás García Hume y Grego Roselló. “Estos dos juntos”, dijo mientras los señalaba. Y les preguntó: “¿Si yo los invito a ustedes dos se animarían?”.

Graciela Alfano le hizo una propuesta íntima a Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand Twitter: @mirthalegrand

Hume le respondió que si no se tocaban entre los hombres estaría dispuesto, mientras que el humorista fue más allá y asumió que podría aceptar “un roce leve” entre ambos.

En torno a los políticos, Alfano aseguró haber estado íntimamente con muchos, pero explicó por qué no estaría con ninguno en este momento. “Ahora deben estar todos tan quemados que de enfermera no me da”, sentenció.

Los dichos de la artista coronada como “Miss Siete Días” generaron revuelo en Twitter, donde los usuarios se divirtieron con las alocadas propuestas que hizo en la mesaza. Las parejas de Juana y Chano y Messi y Wanda fueron las que más repercusión tuvieron.

Una propuesta íntima de Graciela Alfano a Lionel Messi y Wanda Nara, la volvió tendencia en Twitter Twitter

Graciela Alfano propuso hacer un trío con Juana Viale y Chano Charpentier y las redes estallaron Twitter

Alfano también contó que está “en conversaciones” para lanzar una serie sobre su vida y admitió que le resulta rara la idea de que otras personas cuenten su experiencia. Consultada por las posibles actrices que pudieran interpretarla, la actriz confió que no le gusta meterse en eso porque es algo complicado.

En la mesa, los invitados le propusieron que la interprete la China Suárez, ya que “es bella y rubia” como ella. Pero la exvedette advirtió: “Ojo que tiene que ser muy buena actriz”. En ese momento, Juana defendió a la ex Teen Angel y exclamó: “La China es muy buena actriz”.

Al escucharla, Graciela le confesó a la conductora: “También me gustarías vos, ¿no te gustaría hacer de mí?”. Alfano se comparó con Juana señalando que ambas son mujeres “rebeldes”. Y la nieta de Mirtha Legrand le respondió: “Me gustaría”. Con esta frase, Juana Viale dejó abierta la posibilidad a ser la actriz que interprete a Alfano en la nueva serie sobre su vida.