Temporal en el AMBA: ya cayó más del 60% de la lluvia que suele registrarse en todo agosto

Las tormentas asociadas a la ciclogénesis que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llegaron este jueves con intensidad y dejaron hasta las primeras horas de la tarde acumulados de lluvia que ya representan más del 60% del promedio histórico de agosto. Según datos oficiales, a las 14 se habían registrado 42,5 milímetros en la ciudad de Buenos Aires, cuando la media para todo el mes ronda los 70 milímetros.

Los fenómenos comenzaron a desplegarse desde las primeras horas de la madrugada sobre la ciudad y buena parte del conurbano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Aviso a Corto Plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas para la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el Río de la Plata, mientras los organismos de emergencia mantuvieron el monitoreo permanente de la situación.

Según habían explicado a LA NACION fuentes de Defensa Civil bonaerense durante la mañana, las primeras tormentas correspondían a sistemas que se habían adelantado al frente principal que avanzaba desde el sur. Tal como preveían los especialistas, el período de mayor intensidad se concentró entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

El aviso emitido por el SMN a las 7.18 incluyó a la ciudad de Buenos Aires y a más de 30 municipios bonaerenses, entre ellos Avellaneda, Lanús, Quilmes, La Plata, Lomas de Zamora, San Isidro, Vicente López, Tigre, Pilar, Moreno, Morón, Merlo y La Matanza. El organismo advirtió por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas y recomendó evitar circular por calles anegadas, permanecer en construcciones cerradas y asegurar objetos que pudieran ser desplazados por el viento.

El SMN emitió un aviso por tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas sobre el AMBA SMN

La situación confirma el escenario que los especialistas venían anticipando desde comienzos de la semana. Entonces, los especialistas describían un escenario dominado por una ciclogénesis, es decir, el proceso mediante el cual se forma e intensifica un sistema de baja presión atmosférica.

6 AGO | ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ Tormenta

🟧 50-80 mm

🟨 30-60 mm

⚠️ Lluvias intensas

🌬️ Ráfagas ≥ 90 km

🧊 Granizo

⚡Actividad eléctrica



🌬️ Viento

🟨 40 - 60 km/h con ráfagas ≥ 90km/h



🧵➡️ pic.twitter.com/Goa9g3yU5R — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 6, 2026

La ciclogénesis no es una tormenta en sí misma. Se trata del mecanismo que favorece el desarrollo de fenómenos más severos. Cuando la presión atmosférica desciende rápidamente, el aire se reorganiza para compensar ese desequilibrio, proceso que puede derivar en lluvias persistentes, tormentas y fuertes vientos.

Según los distintos modelos meteorológicos, el sistema se desarrolla sobre el este del país y tiene influencia directa sobre el norte bonaerense, el AMBA y sectores del Litoral. Por eso, desde hace varios días los meteorólogos advertían que este jueves concentraría el momento de mayor actividad atmosférica de toda la semana.

5 AGO | ℹ️ Informe especial por alertas de diferentes fenómenos que afectarán a gran parte del país. ⛈️ Se destacan las tormentas y el viento en el centro y norte argentino.



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Tras el paso de las tormentas más intensas, continuó el monitoreo de la situación y las advertencias por viento. También se esperan ráfagas de entre 60 y 69 kilómetros por hora y una rotación del viento que terminará consolidando el ingreso de aire frío.

Hacia las primeras horas de la tarde, el escenario comenzó a mostrar una evolución favorable. El SMN dejó sin efecto la alerta naranja por lluvias que había alcanzado a parte del área metropolitana, aunque mantuvo vigente la alerta amarilla por vientos asociados al avance del frente frío y al ingreso de la masa de aire polar.

La consecuencia más inmediata se verá en la temperatura. Aunque la máxima prevista ronda los 14°, hacia la noche descenderá hasta los 9°. Detrás de esa caída aparece otro protagonista: una masa de aire polar que comenzará a dominar las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

El fenómeno llega apenas una semana después de otro episodio extraordinario. El viernes pasado se registraron 113 milímetros de lluvia en la ciudad de Buenos Aires, el valor más alto para un mes de julio desde que existen mediciones sistemáticas, iniciadas en 1906. Aunque el episodio actual está lejos de aquellos registros extraordinarios, los 42,5 milímetros acumulados hasta las 14 muestran la magnitud del fenómeno y equivalen a más del 60% del promedio histórico de precipitaciones de todo agosto.

Buena parte del centro y el norte del país permanece bajo alertas meteorológicas SMN

Una vez que el sistema de baja presión se desplace hacia el este, el escenario cambiará de manera drástica. Para el viernes se esperan mínimas cercanas a los 5° en áreas urbanas y valores todavía más bajos en sectores suburbanos y rurales. El sábado continuará el tiempo estable, aunque con viento persistente del oeste, que aumentará la sensación de frío. El domingo aparece como el día más crudo del período, con mínimas cercanas a los 4° y máximas que apenas superarían los 12° o 13°.

Las proyecciones semanales muestran que el frío no se retirará rápidamente. El lunes podrían registrarse mínimas de 3° y el martes valores cercanos a 4°, en un escenario plenamente invernal.

#ALERTA #CABA | Avanzan tormentas fuertes sobre el Norte de Buenos Aires. Algunas por capital Federal y alrededores.



Podemos esperar granizo chico de forma local, sin ráfagas.



Por detrás, otras tormentas se generan sobre el Sur de Santa Fe y centro de Buenos Aires. pic.twitter.com/6qkQO9Op2E — Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) August 6, 2026