La circulación por dos de los principales accesos del norte de la ciudad de Buenos Aires estará restringida durante el fin de semana largo. Desde este viernes 20 de noviembre, a las 22, y hasta el lunes 23, al mediodía, habrá cortes totales y reducciones de carriles en la autopista Illia, en sentido a la provincia de Buenos Aires, y en un tramo de la avenida Cantilo. Las interrupciones también alcanzarán al Paseo del Bajo, a la altura de Retiro, y obligarán a modificar los recorridos habituales. Las restricciones responden al avance de las obras del Anillo La Pampa, el proyecto que contempla la construcción de un paso bajo nivel y una estructura circular elevada para peatones y ciclistas.

Las tareas estarán a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), bajo la órbita del Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, y se concentrarán en la ejecución de los pilotes que formarán parte de la estructura del futuro anillo peatonal metálico. El cronograma contempla cierres nocturnos y restricciones parciales durante el día, con distintas condiciones de circulación según la jornada y el horario.

La Illia, Cantilo y el Paseo del Bajo tendrán cierres y restricciones por las obras del Anillo La Pampa

La primera interrupción comenzará este viernes a las 22 y se extenderá hasta las 8 del sábado. Durante esas 10 horas permanecerán completamente cerradas la autopista Illia, en sentido a Provincia, y parte de Cantilo. Como alternativa, los automovilistas podrán circular por las avenidas Figueroa Alcorta o del Libertador y retomar Cantilo después del Aeroparque Jorge Newbery.

En simultáneo, quedará cerrado el Paseo del Bajo en sentido norte, a la altura de Retiro. Los vehículos de carga deberán desviarse por Costanera, Güiraldes y Cantilo, de acuerdo con el recorrido establecido para mantener la circulación hacia el norte.

El sábado 21, a partir de las 8, se habilitará parcialmente el tránsito en el sector de las obras, a la altura de La Pampa. Hasta las 14 podrán utilizarse dos de los cuatro carriles, mientras que los restantes permanecerán restringidos. Entre las 14 y las 22, la capacidad de circulación se reducirá aún más: quedará disponible un solo carril y los otros tres estarán cerrados.

Las obras del Anillo La Pampa contemplan la construcción de un paso bajo nivel y un puente circular para peatones y ciclistas

A las 22 comenzará una nueva interrupción total, que se mantendrá hasta las 10 del domingo 22. El cierre volverá a comprender la Illia en sentido a Provincia, un tramo de Cantilo y el Paseo del Bajo a la altura de Retiro, con los mismos desvíos previstos para la noche del viernes.

Durante el resto del domingo, entre las 10 y las 24, la circulación estará habilitada con dos carriles disponibles y otros dos restringidos. La reapertura será, por lo tanto, parcial y se mantendrán las limitaciones para atravesar el sector intervenido.

El lunes 23, desde la medianoche y hasta las 12, se realizará el último corte total previsto en el cronograma. Durante ese período volverán a aplicarse los desvíos establecidos para las noches anteriores. A partir del mediodía, según informó el gobierno porteño, se restablecerá completamente la circulación, sin restricciones vinculadas con estos trabajos.

Los trabajos avanzan en la ejecución de los pilotes que sostendrán la estructura metálica del futuro anillo peatonal

Cómo será el Anillo La Pampa

Detrás de las modificaciones temporales del tránsito se encuentra una obra destinada a establecer una conexión directa entre la avenida Figueroa Alcorta y la Costanera, dos sectores actualmente separados por las vías del ferrocarril Belgrano Norte y las autopistas Lugones y Cantilo. El proyecto contempla un paso bajo nivel para vehículos y un puente elevado de forma circular que permitirá el desplazamiento de peatones y ciclistas.

El túnel tendrá una extensión aproximada de 540 metros, con cuatro carriles distribuidos en dos por sentido. La altura libre será superior a los cuatro metros, una dimensión prevista para permitir también la circulación de transporte público y vehículos de emergencia. El recorrido atravesará por debajo de la infraestructura ferroviaria y vial existente, con el propósito de facilitar el acceso desde la ciudad hacia la ribera del Río de la Plata.

Uno de los componentes más particulares del proyecto será el anillo peatonal metálico, de 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido total. La estructura se elevará sobre las autopistas y las vías ferroviarias, de modo que quienes se desplacen a pie o en bicicleta puedan atravesar ese sector sin interferir con el tránsito automotor.

La ciudad construirá un túnel vehicular y anillo peatonal que conectará el bajo Belgrano con Aeroparque

El puente también funcionará como mirador hacia el río. Su diseño circular permitirá incorporar un recorrido peatonal y una ciclovía a una zona dominada actualmente por grandes corredores de circulación vehicular. Los pilotes cuya ejecución está prevista durante este fin de semana formarán parte de la estructura que sostendrá esa infraestructura elevada.

Además, el domingo habrá una interrupción de los servicios de SUBE

El domingo 22 también habrá modificaciones para quienes utilizan el transporte público, aunque por un motivo ajeno a las obras viales. Entre las 0 y las 12, el sistema SUBE realizará una actualización tecnológica que dejará temporalmente fuera de servicio distintas operaciones vinculadas con la tarjeta.

Durante esas doce horas no se podrán comprar ni acreditar cargas electrónicas o presenciales. También estarán interrumpidos el funcionamiento de la aplicación SUBE, la consulta de saldo, el sitio web oficial y la atención telefónica. La actualización afectará, además, la posibilidad de consultar la ubicación de los colectivos en tiempo real mediante la aplicación Cuándo SUBO.

La suspensión de estas herramientas no impedirá utilizar el transporte público. Los pasajeros que tengan saldo disponible en su tarjeta SUBE física o digital podrán viajar normalmente, ya que el sistema de pago continuará operativo. El monto máximo de carga informado es de 40.000 pesos.

El domingo una actualización del sistema SUBE impedirá realizar cargas y consultas durante doce horas Secretaría de Transporte

En los colectivos y subtes donde se encuentran habilitados otros medios de pago, los usuarios también podrán abonar sus viajes con tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto, dispositivos con tecnología NFC asociados a esas tarjetas o códigos QR de billeteras electrónicas habilitadas.

Ante la imposibilidad de realizar cargas y otras gestiones durante la mañana del domingo, se recomienda anticipar esas operaciones. La interrupción está prevista hasta las 12, horario establecido para la finalización de la actualización de los sistemas SUBE.