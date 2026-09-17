La Ciudad pidió reprogramar la Marcha del Orgullo por la visita del Papa y los organizadores la ratifican

La realización de la próxima Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires abrió una discusión entre el Gobierno porteño y las organizaciones convocantes a raíz de la visita del papa León XIV, prevista para el fin de semana del 8 de noviembre.

Según pudo saber LA NACION, la Ciudad solicitó a los organizadores que evalúen trasladar la movilización, programada para el 7 de noviembre, al 21 de ese mismo mes. El planteo forma parte de una solicitud más amplia para reprogramar todos los eventos masivos previstos durante esos días debido al operativo previsto para la visita papal que comenzará una semana antes.

De acuerdo con información obtenida por este medio, el pedido fue realizado en coordinación con el Gobierno nacional, que tendrá a su cargo la organización del dispositivo vinculado con la llegada del pontífice.

Fuentes porteñas señalaron que la necesidad de contar con personal de seguridad, tránsito, emergencias y otros servicios públicos para el operativo motivó la propuesta de modificar la fecha. Según explicaron, la solicitud alcanza también a otros eventos masivos previstos para ese fin de semana como carreras deportivas y festivales.

En el caso de la Marcha del Orgullo, la Ciudad propuso como alternativa el 21 de noviembre y planteó que mantendría el esquema habitual de apoyo logístico, que incluye servicios de seguridad, ordenamiento del tránsito y otras prestaciones como la colocación de baños químicos.

Desde el Gobierno porteño sostuvieron además que la solicitud no está vinculada con el contenido de la convocatoria y remarcaron que responde exclusivamente a cuestiones operativas derivadas de la histórica visita papal.

La respuesta de las organizaciones llegó mediante una carta pública difundida anoche por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo. Allí ratificaron la realización de la movilización para el 7 de noviembre y rechazaron la posibilidad de una postergación.

Las agrupaciones señalaron que la fecha fue definida con antelación y recordaron que la convocatoria fue anunciada en diciembre de 2025. También sostuvieron que, a su entender, la Ciudad cuenta con los recursos necesarios para garantizar la realización simultánea de ambos acontecimientos.

En el documento afirman que comprenden la relevancia institucional de la visita de León XIV, pero sostienen que ese hecho no debería impedir la realización de la marcha. Además, indicaron que la Ciudad puede desarrollar el operativo correspondiente para la movilización un día y recibir al Papa al siguiente.

Las organizaciones también mencionaron que, según su interpretación, la Ley 6482 establece que la definición de la fecha de la Marcha del Orgullo corresponde a las organizaciones convocantes.

La 35ª edición de la movilización tiene como consigna: “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”.