La controvertida evidencia fósil que desafía lo que sabemos sobre los orígenes de la humanidad

Un conjunto de huellas descubiertas por accidente en la isla griega de Creta está planteando preguntas fascinantes sobre los orígenes de la humanidad, no sin controversia.

Las huellas de Trachilos fueron encontradas en 2002 por el paleontólogo polaco Gerard Gierlinski, y un nuevo estudio afirma que son la evidencia más antigua de este tipo que se conoce sobre los ancestros humanos. La investigación fue publicada el 11 de octubre en la revista Scientific Reports por un equipo internacional.

Hasta ahora, la teoría más ampliamente aceptada es que los homínidos se originaron y evolucionaron en África antes que en ningún otro lugar. Homínidos es el término utilizado para describir el grupo formado por humanos modernos, especies humanas extintas y todos nuestros antepasados inmediatos.

Fuera de África

Los paleontólogos suscriben ampliamente la hipótesis de que África es “la cuna de la humanidad”. Según su teoría, la humanidad evolucionó únicamente en ese continente antes de una “gran migración” al resto del mundo que comenzó hace menos de dos millones de años.

Ahora, el equipo de investigadores dirigido por el paleontólogo sueco Per Ahlberg desafía esta línea de tiempo, y afirma que las huellas de Trachilos tienen seis millones de años. Hasta ahora se consideraba que las huellas de Laetoli, descubiertas en Tanzania en 1976, eran la evidencia directa más temprana de un pie similar al humano. Las de Trachilos serían casi 2,5 millones de años más antiguas.

¿Quién o qué dejó estas huellas en Creta? PER AHLBERG

Los descubrimientos en África fueron cruciales para armar el árbol genealógico de nuestra especie. Además de huellas, en los últimos 100 años se hallaron numerosos fósiles prehumanos en África. Los descubrimientos incluyen el cráneo del Sahelanthropus, que se estima vivió en este continente hace siete millones de años. Es el homínido más antiguo que se conoce actualmente.

En Europa, en comparación, hubo muy pocos descubrimientos de fósiles óseos similares.

¿Quién dejó sus huellas en Creta?

Ahlberg también fue parte del equipo que publicó el primer artículo sobre las huellas de Trachilos, en 2017.

Su estudio más reciente, que salió a la luz en octubre del 2021, revisa la edad de las huellas y establece que son más antiguas, pasando de 5,7 millones de años de antigüedad a 6,05 millones. En su primer artículo, Ahlberg y sus colegas concluyeron que las huellas se parecían a las de los homínidos, especialmente por la cercanía del hallux (dedo gordo del pie) a los otros dedos, a diferencia de los pies de primates como gorilas y chimpancés.

“Las huellas de los simios no humanos se ven muy diferentes; el pie tiene la forma de una mano humana, con el dedo gordo pegado en el costado de la suela y sobresaliendo hacia los lados”, le dijo Ahlberg a la BBC.

“En comparación con nuestros compañeros primates, nuestros dedos gordos están alineados con el eje largo del pie, no sobresalen hacia un lado”, agregó. Algunos paleontólogos recibieron los nuevos hallazgos con escepticismo. Los críticos cuestionaron los métodos utilizados para analizar las pistas y algunos incluso pusieron en tela de juicio la veracidad de las huellas.

Matthew Bennett, un profesor experto en huellas de la Universidad de Bournemouth en Reino Unido, formó parte del equipo que estudió las pistas en Grecia. Incluso él es cauteloso en su evaluación. “Son huellas fósiles muy intrigantes, probablemente dejadas por un animal bípedo, alguna forma de simio”, le explicó el profesor Bennett a la BBC. “Pero si son de linaje humano, esa es otra historia”, agregó.

Las huellas de Laetoli, halladas en Tanzania en 1976 BBC Mundo

Para comprender la vacilación de Bennett, debemos recordar una vez más que en Europa se encontraron pocos huesos fósiles de un homínido. Además, la línea de tiempo de la evolución humana está lejos de ser un asunto simple. Los paleontólogos creen que los grandes simios (orangutanes, gorilas, chimpancés y humanos) surgieron y se diversificaron durante un tiempo conocido como el Mioceno, hace entre 23 millones y 5 millones de años.

Sin embargo, hay poco consenso sobre cuándo se separaron los humanos de este grupo. Los científicos hallaron evidencia de grandes simios no humanos deambulando por Europa, por lo que es posible que estos hubieran dejado huellas en Creta, explica Robin Crompton, experto en antropología biológica de la Universidad de Liverpool, en Reino Unido.

“Las huellas ciertamente podrían ser de homínidos, y eso claro que es emocionante. Pero todavía hay un gran signo de interrogación que solo se puede resolver con más investigaciones y descubrimientos”, le dijo Crompton a la BBC. En otras palabras, necesitamos encontrar más huesos y huellas en Europa.

¿Cuán importantes son los descubrimientos más recientes?

Ahlberg dice que no hay duda de que nuestra especie, el Homo sapiens, evolucionó en África hace unos 300.000 años. Pero su interés va mucho más atrás de esta historia. “Esto (el origen africano del Homo sapiens) está muy bien documentado”, dijo.

“La pregunta aquí es si, mucho más atrás en el tiempo, todo el linaje humano se originó en África. Quizás no fue así, ya que nuestra investigación sugiere que los primeros antepasados humanos pudieron haber vagado tanto por el sur de Europa como por el este de África”, insistió.

Ahlberg dice que, antes de descartar teorías, está trabajando sobre la posibilidad de que nuestros antepasados se hubieran extendido a Europa previamente a lo que creemos actualmente. “Lo que estamos diciendo es que la itinerancia de estos homínidos tempranos podría ser mayor de lo que la gente suele pensar”.

Mandíbula inferior de Graecopithecus UNIVERSIDAD DE TUBINGEN

En el 2017, el mismo año que se publicó el primer artículo sobre Trachilos, la paleontóloga alemana Madelaine Bohme, de la Universidad de Tubingen, también atrajo la atención. Bohme anunció que el descubrimiento del “último antepasado común” de los humanos y los chimpancés no se había encontrado en África, sino en Europa.

Ella y un equipo de investigadores afirmaron el Graecopithecus, como lo bautizaron, vivió en la región de los Balcanes entre 7,18 y 7,25 millones de años atrás. Eso implicaba que era más vieja que el Sahelanthropus, hasta ahora considerado el antepasado humano más antiguo en caminar erguido.

Hasta la fecha, los restos de Graecopithecus consisten en una mandíbula y un solo diente. La mandíbula, de hecho, fue encontrada en Grecia, a 250 km de Creta. “Nuestras investigaciones no cuestionan la historia de la evolución humana después de hace cinco millones de años, sino lo que sucedió antes de ese momento”, argumenta Bohme.

Escepticismo y ciencia

La controversia provocada por las huellas de Trachilos también plantea preguntas sobre cómo los científicos se enfrentan a una hipótesis periférica. A pesar de que tiene sus reservas sobre las huellas de Trachilos, Robin Crompton también insiste en que rechazar de plano que puedan pertenecer a homínidos, como lo hicieron sus colegas, no ayuda en absoluto al estudio de los orígenes de la humanidad.

“Deben ser investigados, no simplemente descartados. Los científicos deben mantener la mente abierta”, dijo. Madelaine Bohme está de acuerdo y señala que hubo cambios sísmicos en las teorías sobre los orígenes de la humanidad. La hipótesis de África como cuna de la humanidad, por ejemplo, no se aceptó ampliamente de inmediato cuando los restos de un bebé conocido como el Niño Taung que había vivido hace 2,8 millones de años se encontraron en Sudáfrica en 1924.

El hallazgo se produjo en la isla mediterránea de Creta

“Hubo momentos en la historia en los que se creía que la humanidad podría haberse originado en diferentes partes del mundo en lugar de África”, recordó.

“La ciencia sin escepticismo no es buena ciencia. La gente debe estar abierta a los argumentos. Sí, necesitamos más investigación y más descubrimientos, pero ver a los colegas simplemente descartando nuestros hallazgos es algo totalmente diferente”. Ahlberg parece estar especialmente molesto por las sugerencias de sus colegas de que las afirmaciones hechas por su equipo son extraordinarias.

“Es solo porque la gente está desesperadamente casada con la teoría de que la humanidad se originó en África que nuestras afirmaciones se ven de esa manera”, cree.

“En este sentido, no me preocupa lo que dirá ahora la comunidad paleontológica. Presentamos la evidencia y defendimos nuestro caso. Francamente, luchar contra la incredulidad de la gente no es interesante”, añadió.

Robo de huellas

Como nota al pie de página, las huellas de Trachilos ciertamente despertaron más que la curiosidad científica. Ocho de las huellas fueron incluso cinceladas de la roca y robadas unas semanas después de que se anunciaran su descubrimiento en 2017. Posteriormente, la policía griega arrestó a un profesor de secundaria local y recuperó los fósiles.