Encontraron un papiro oculto en una momia de más de 2000 años de antigüedad

Durante más de un siglo, la momia de un niño egipcio de ocho años permaneció como una pieza más dentro de la colección del Archdiocesan Museum en Wrocław (Breslavia), Polonia, sin revelar los secretos que guardaba bajo su estructura de lino. Tras un exhaustivo análisis científico iniciado en 2023 por la Universidad de Breslavia, bajo la dirección de la profesora Agata Kubala, un hallazgo inédito captó la atención de la comunidad arqueológica internacional: la presencia de un objeto desconocido oculto en el tórax del cuerpo.

El descubrimiento, logrado mediante tomografías computarizadas y radiografías de alta resolución, plantea un misterio sobre la identidad del infante y las prácticas funerarias del periodo ptolemaico. La pieza, que llegó a tierras polacas en 1914 tras ser adquirida por el cardenal Adolf Bertram, fue sometida a su primer examen radiológico sistemático en 2025. El equipo de expertos, que publicó sus resultados en la revista Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, utilizó técnicas digitales para explorar el interior del cuerpo sin necesidad de retirar las vendas.

El examen radiológico sistemático sirvió para poder explorar el interior del cuerpo de la momia Universidad de Breslavia

Esta intervención no invasiva permitió determinar que el menor murió hace aproximadamente 2000 años y que su momificación siguió los procedimientos tradicionales, como la excerebración transnasal y la retirada de órganos internos, aunque con un nivel de lujo moderado que sugiere un origen social intermedio. Sin embargo, la mayor incertidumbre gira en torno al objeto hallado sobre el pecho, ya que las imágenes procesadas con software especializado sugieren que podría tratarse de un papiro que contenga el nombre del niño o una fórmula ritual protectora para su travesía hacia el más allá.

Otra hipótesis planteada por el medio Arkeonews indica que el elemento podría ser un amuleto, colocado estratégicamente por los embalsamadores. Pese a la precisión de los escáneres, el estado de fragilidad extrema del cartonaje que recubre al infante impide cualquier acceso físico directo. Intentar retirar esta cubierta protectora, que ya presenta daños estructurales, conllevaría un riesgo de deterioro tanto para el objeto como para el resto del conjunto arqueológico.

La tecnología actual no permite un estudio profundo de la momia Universidad de Breslavia

El desafío técnico es absoluto, porque los investigadores están en plena exploración de metodologías seguras para analizar la naturaleza del hallazgo sin alterar la integridad de la momia. La falta de registros históricos precisos, exacerbada por la pérdida de archivos documentales durante la Segunda Guerra Mundial, complica aún más la reconstrucción de la historia biográfica del pequeño. Aunque el análisis estilístico del cartonaje sugiere que los restos podrían provenir de la zona de Kom Ombo o Asuán, en el Alto Egipto, no existe evidencia concluyente que vincule al niño con un linaje específico.

Además del objeto misterioso, la investigación confirmó que el proceso de momificación incluyó la presencia de sustancias de embalsamamiento, principalmente en la zona del rostro y el cuello. A pesar de los avances tecnológicos, la causa exacta de la muerte del menor sigue sin ser esclarecida, ya que no se detectaron traumas fatales ni evidencias claras de enfermedades en los restos óseos analizados.

La reconstrucción realizada a partir de los estudios recientes Universidad de Breslavia

Este escenario deja a los especialistas frente a una interrogante abierta que trasciende la simple catalogación arqueológica, lo que transforma a la momia en un testimonio vivo de las creencias y las limitaciones de la ciencia contemporánea para desentrañar las incógnitas del pasado. Mientras se desarrollan nuevos protocolos de estudio, el secreto del pecho del niño continuará resguardado por las vendas que, por ahora, la tecnología solo puede observar pero aún no puede desvelar.