La despedida de Messi: la línea D extiende su horario por el partido del martes

El servicio de la línea D de subterráneos funcionará con un esquema especial el próximo martes 6 de junio debido a la disputa del partido de despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental. La empresa Subterráneos de Buenos Aires comunicó que el objetivo central de esta medida radica en optimizar la movilidad y agilizar la desconcentración de los miles de espectadores que asistirán al encuentro entre Argentina y Benin. Los trenes mantendrán su prestación operativa hasta la 1:30 de la madrugada para absorber la demanda masiva tras el pitazo final del encuentro deportivo.

Lionel Messi tendrá su último partido con la selección argentina. Foto: Tom Weller/dpa Tom Weller - dpa DPA

La extensión del horario habitual permitirá que los usuarios del transporte público cuenten con una alternativa frente al uso de vehículos particulares. Según la información oficial brindada por el organismo de transporte, los subtes saldrán desde la estación Congreso de Tucumán, la cual se ubica en el radio más cercano al estadio de Núñez. Durante esta franja horaria extraordinaria, los pasajeros podrán descender únicamente en las estaciones estratégicas de Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio. Esta disposición busca reducir la saturación en los alrededores del estadio y fomentar el uso de un transporte más sustentable para la Ciudad de Buenos Aires.

Esta modalidad operativa resulta una práctica habitual para la empresa, que ya aplicó esquemas similares en ocasiones anteriores. La experiencia previa demuestra que la ampliación del horario durante los eventos nocturnos realizados en el estadio Monumental facilita el flujo de personas en momentos de alta densidad urbana. La compañía subraya que este procedimiento se puso en marcha durante los recitales masivos de diversos artistas nacionales e internacionales, entre los cuales destacan nombres como Lali, Bad Bunny, Airbag, AC/DC y Oasis.

La organización del operativo incluye la presencia de personal en las estaciones involucradas para garantizar la seguridad y el orden en el ingreso a los vagones. Los responsables del servicio recomiendan a los asistentes del partido que planifiquen su regreso con antelación, dado que la demanda será elevada al término del evento.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.