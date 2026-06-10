La esposa de Manuel Adorni entró al régimen de inocencia fiscal; Argentina le ganó 3 a 0 a Islandia

A un año de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por corrupción, la Justicia no pudo decomisarle ni un centavo, a pesar de que ordenó recuperar unos 685.000 millones de pesos. La expresidenta evitó que sus bienes sean alcanzados por el decomiso porque presentó una catarata de recursos judiciales en el Tribunal Oral Federal 2 que la condenó, en la Cámara Federal de Casación Penal y en la propia Corte.

Días antes de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su declaración jurada patrimonial, su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó su adhesión al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”, que le permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos,

Irán anunció este miércoles que su Fuerza Aeroespacial lanzó drones y misiles de largo alcance contra distintas instalaciones militares que albergan personal estadounidense en Kuwait, Baréin y Jordania. La contraofensiva iraní tuvo lugar luego de los ataques ordenados por Estados Unidos contra territorio iraní a raíz del derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

La adolescente de 15 años que había desaparecido tras salir del colegio Presbítero José Bonoris, en Colonia Caroya, Córdoba, fue encontrada “sana y salva”, según confirmó este martes el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. La joven se encuentra en el Hospital Jesús María, donde se le realizan los controles correspondientes.

La Argentina cerró su preparación al Mundial con una victoria por 3 a 0 frente a Islandia, en un partido amistoso que vio a Lionel Messi volver al campo de juego y acertar un penal; los otros goles fueron de Valentín Barco y de Thiago Almada.

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