La expareja de Máximo Kirchner presentó a su novia en las redes sociales

Gira, gira, gira, todo lo que ves Y todo lo que no ves ya girara Uno muere y otro nace Y este corazón renace Y todo lo malo que ahora sientes cambiará Putea si asi quieres, grita si hace falta Que los hombres tambien pueden llorar Abre ese vino, brinda conmigo Brindo porque somos amigos Por vos, por lo que pasó Y lo que pasará Piensa menos y vive más Lo que me pone de mal humor, hoy esta de más No vale la pena vivir angustiado Si al fin y al cabo todo es prestado Y lo que alguna vez te hizo llorar ya pasará Ríete de esta vida de porcelana de marihuana Todo es tan fragil Todo es tan agil que viene y vá No camines solo, quiero caminar con vos Que en esta vida todo es más lindo Y se hace más facil, si se hace de a dos Desata el nudo que até en mi panza Mi corazon no descanza Y quiere salir a este mundo loco Para empezar a latir un poco y sonreir Quien dice lo que esta bien Y lo que se debe Si lo que vale es lo que uno puede Y lo que más nos haga feliz Con un simple beso tuyo en mi nariz Como el sol revoloteando en mi jardin Como aquella mariposa con sus nectares hermosa Que se posa sobre el beso en mi nariz Preocuparce de antemano Me dijieron que era en vano Al fin y al cabo no saldré vivo de aca Piensa menos y vive más Lo que me pone de mal humor, hoy esta de más Si quieres bailar junto a esa morena Y hacerle el amor con la luna llena Besa su espalda, duerme en su falda y hecha a reir Siente el amor en su cintura En esa noche de locura Fue la morena que me hizo tan feliz Como un simple beso tuyo en mi nariz