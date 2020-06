La campaña del Inadi que generó polémica

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2020 • 20:53

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo ( Inadi ), Victoria Donda, habló sobre la polémica generada en torno a una serie de viñetas que forma parte de la campaña #EsRacismo y que fue creada para "ilustrar conductas y una serie de gestos cargados de estereotipos raciales en detrimento de las minorías étnicas, para reflexionar sobre estas prácticas discriminatorias cotidianas".

En la ilustración de la campaña aparecen un hombre y una mujer, aparentemente una pareja de adultos mayores, de tez blanca, que dicen, o piensan: "Yo, cumpliendo con la prepaga, abonando los impuestos. Y esta se va a quedar con mi cama". La frase va dirigida a una mujer que está en el otro lado del cuadro, de tez morena, pelo oscuro, más pequeña y con un vestido blanco con bordados de colores alrededor del cuello. De fondo, el dibujo de una cruz roja y la leyenda de hospital. "La salud pública argentina garantiza el igual acceso para todxs los habitantes de nuestro suelo. Queda demostrado en el mundo que la única forma de combatir la pandemia es con un Estado presente. La pandemia no discrimina, no discrimines vos. #EsRacismo", señala el texto que introduce a la viñeta.

La viñeta en cuestión sumó cientos de comentarios y transformó la palabra "Inadi" en uno de los temas más conversados en el país en esa red social. Las críticas se focalizaron en los estereotipos étnicos que plantea la ilustración.

Ante las repercusiones, Donda dijo a LA NACIÓN: "No pensé que iba a ser tan buena la campaña. No esperaba la reacción. Lo que no valoré es cómo nos cuesta, como sociedad argentina, hacernos cargo de nuestro propio racismo". Y agregó: "Si nosotros, que somos el Inadi, no hablamos del tema y exponemos los estereotipos, cómo los combatimos. El no hablar de ello, el pretender que todos somos iguales, lo único que hace es negarlo y no transforma nada".

Cuando se le preguntó por los que, en las redes, planteaban que había que denunciar al organismo por racismo, respondió: "Lo que estamos haciendo es pelear contra la discriminación y por eso estamos exponiendo los estereotipos. Lo que deberían hacer, en realidad, es revisar por qué los interpela tanto".

Las críticas

"¿Acaso están diciendo que ninguna persona de piel oscura se paga una prepaga? Voy a tener que llamar al Inadi para que se hagan cargo de esto", respondió el usuario @Rebelion_fiscal, entre otros cientos de comentarios que criticaron duramente el mensaje oficial.

Sabrina Stocco, otra usuaria de la red, exclamó: "Racista y discriminador Inadi. ¿La persona sin prepaga es siempre de otro color y tiene cara de tierna? ¿Los de prepaga tienen siempre cara de garcas?" Desde la cuenta @opinoque, señalan que ese mensaje es discriminador: "¿Por qué asumen que los morochos no podemos pagar por una obra social? Ese dibujito me discrimina".

"La salud pública garantiza el acceso a todos, perfecto. Ahora, si yo trabajo los 365 días del año y pago mi prepaga, cuál es el problema. ¿O tienen pensado expropiar todo el sistema de salud?", cuestionó a su turno el usuario Nando Zalezquiel, al introducir el tema de las expropiaciones, que ocupa por estos días la agenda política del gobierno nacional.

Ante la pregunta, por la crítica a este gráfico en particular Donda respondió: "Reaccionaron con una viñeta, pero todas incomodan por igual. Lo que está mostrando es que vivimos en un país donde el artículo 25 de la Constitución Nacional dice que se fomentará la inmigración de europeos. Muy poca gente lo sabe a eso. ¿Por qué la inmigración europea y no boliviana?"

¿Le va a pedir al presidente que cambie la Constitución para eliminar eso del artículo 25?, le preguntó este medio a la funcionaria, que respondió: "No, no. El movimiento de reforma constitucional es otra cosa. Pero, evidentemente, el racismo es estructural en el estado argentino como en el resto de América Latina. Nos incomoda, por eso no hablamos".

Informe de José María Costa