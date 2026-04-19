La FIA emitió un comunicado por el trágico accidente en el Rally Sudamericano en Córdoba

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) se expresó a través de un comunicado respecto al trágico accidente ocurrido en el Rally Sudamericano de Mina Clavero, Córdoba, en el que murió un espectador y otros dos resultaron heridos. Manifestó su apoyo al Automóvil Club Argentino (ACA), uno de los organizadores, y envió sus condolencias a los familiares del joven de 25 años que murió en el accidente.

“La FIA está profundamente entristecida por el trágico incidente ocurrido durante la segunda ronda del Campeonato de Rally FIA Codasur en el Rally Sudamericano Mina Clavero, en el que un espectador perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas”, dice el escrito de la entidad que regula las competiciones de automovilismo más importantes del mundo, como la Fórmula 1, el campeonato Mundial de Rally y el campeonato Mundial de Resistencia.

El comunicado oficial de la FIA

El grave accidente ocurrió este domingo en el tramo Giulio Cesare del recorrido, cuando un Volkswagen Polo, tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, se despistó y terminó fuera de control en una zona donde se ubicaban decenas de personas. Los conductores perdieron la estabilidad del vehículo en una curva a alta velocidad y el rodado comenzó a dar tumbos y se dirigió hacia el sector de espectadores.

En un primer momento, se notificó que al menos tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital cercano. Una mujer de 40 años sufrió una fractura de tobillo y su hija menor resultó afectada con golpes leves. No obstante, se confirmó el fallecimiento de Brian Zárate, un joven cordobés de 25 años que había ingresado con lesiones graves al centro médico.

Tras el accidente, las autoridades decidieron neutralizar el tramo de manera inmediata para facilitar la asistencia médica y garantizar la seguridad en el área.

El momento del accidente en el Rally Sudamericano en Córdoba

En su comunicado, la FIA extendió sus “más profundas condolencias” y un “sincero pésame” a la familia y seres queridos del fallecido. “Nuestros pensamientos están con todos los heridos y afectados”, dicta el mensaje oficial y agrega: “Agradecemos a los servicios de emergencia y a los equipos médicos por su rápida respuesta”.

Por otro lado, manifestaron su apoyo hacia los “organizadores del Rally Sudamericano Mina Clavero, al Automóvil Club Argentino (ACA), a CODASUR y a las autoridades locales pertinentes en la investigación del incidente”.

Tras lo ocurrido los organizadores del evento decidieron cancelar la competencia de forma definitiva y se conformó un comité de crisis integrado por distintas áreas operativas con el objetivo de coordinar la atención de los afectados y avanzar en la investigación sobre las circunstancias del siniestro.

Quién era el joven que murió tras ser atropellado durante un rally en Córdoba. @centro.vecinal.villa.paez.2025

El accidente puso nuevamente en primer plano los riesgos latentes de una disciplina que combina velocidad, terrenos exigentes y cercanía con el público. Aunque existen protocolos estrictos, este tipo de episodios reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en los tramos y, en especial, sobre la ubicación de los espectadores.

En el rally, los sectores externos de las curvas no se habilitan por el peligro que implican, pero muchos asistentes igualmente se ubican allí en busca de una mejor visión, lo que incrementa el riesgo ante eventuales despistes.