“Es milagroso”: una multitud de fieles hizo hasta 20 cuadras de fila para ingresar al santuario de San Expedito

Una multitud se dio cita hoy en la parroquia de Nuestra Señora de Balvanera para conmemorar el día de San Expedito, patrono de las causas urgentes y justas. Desde temprano, los fieles rezaron, expresaron su devoción o pidieron por la intercesión del mártir cristiano. La celebración se extendió a todo el país.

Los motivos más comunes en los pedidos eran salud y trabajo, en ese orden, de acuerdo con los testimonios en el lugar, a 22 años de la instalación de la imagen del santo en esa iglesia porteña. Hicieron fila por casi seis horas y, al retirarse, muchos lo hacían visiblemente emocionados. Otros exhibían la imagen de San Expedido tatuada.

Se estimaron entre 60.000 y 80.000 feligreses Valeria Rotman

“Danos fortaleza y paz que sanan”, fue el lema de la jornada. Se estimaron entre 60.000 y 80.000 feligreses.

A primera hora, la hilera llegó a alcanzar las 20 cuadras para poder acceder por unos minutos al santuario ubicado en Bartolomé Mitre 2411, en la zona de Once. En las rejas, carteles y pasacalles incluían leyendas de agradecimiento al santo por pedidos concedidos. “Es milagroso”, coincidían los testimonios de los devotos.

“Es milagroso”, coincidían los testimonios de los devotos Valeria Rotman

Una vez abiertas las puertas de la iglesia, la entrada y la salida de los fieles se mantuvo incesante durante el resto de la jornada, que incluyó una procesión por los alrededores encabezada por el arzobispo Jorge García Cuerva. Fue pasadas las 17 y la columna llegó hasta el edificio anexo del Congreso y giró por la avenida Rivadavia para retornar a la parroquia. Tras la procesión, fue la misa central frente a Nuestra Señora de Balvanera por la celebración de la Iglesia Católica.

El día de San Expedito se conmemora cada 19 de abril en honor al mártir cristiano reconocido por brindar respuesta ante situaciones difíciles.

Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, lideró la misa por San Expedito Valeria Rotman

San Expedito nació hacia el siglo III, durante el gobierno del emperador romano Diocleciano y en momentos difíciles para el cristianismo por la persecución de sus fieles. Expedito fue comandante de las legiones romanas, pero una revelación lo llevó a replantearse sus creencias. Su conversión al cristianismo provocó la reacción de las autoridades romanas.

Arrestado e interrogado, se negó a abandonar su fe. Fue ejecutado el 19 de abril del año 303 en Melitene, ciudad de la región de Capadocia. La Iglesia Católica lo reconoció como mártir del cristianismo y luego lo consagró santo.