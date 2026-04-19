Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Quién era el joven que murió tras ser atropellado durante un rally en Córdoba
Brahian Zárate González, de 25 años y cordobés, falleció en un hospital luego de ser atropellado por un auto que corría una carrera de rally en la zona de Mina Clavero
- 2 minutos de lectura'
En la mañana de este domingo, una lamentable noticia sacudió al automovilismo argentino. Brahian Zárate González, de 25 años y cordobés, falleció en un hospital luego de ser atropellado por un auto que corría un torneo de rally en la zona de Mina Clavero, en esa provincia del centro del país, y se despistó hacia donde estaban los espectadores, entre ellos la víctima fatal.
Según el medio local Doce TV, Zárate González era oriundo de Córdoba capital. Tras ser arrollado por el vehículo de competición, que dio muchos vuelcos contra la gente que disfrutaba de la carrera, el joven fue trasladado al Hospital de Mina Clavero, donde se confirmó su fallecimiento.
Mediante una publicación en sus redes sociales, la comisión directiva del centro vecinal de Villa Páez, un barrio ubicado en la ciudad de Córdoba, escribió: “Los vecinos se unen en el dolor de tan irreparable pérdida del vecino Zárate”.
Noticia en desarrollo
- 1
Así quedó la tabla de posiciones del TC, tras el triunfo de Santiago Mangoni en Concepción del Uruguay
- 2
Video: así fue el momento en que un auto de rally volcó y mató a un espectador
- 3
Gilles Villeneuve: en seis años fue ídolo de F1, manejaba al límite y su trágica muerte causó congoja y nostalgia
- 4
Tragedia en el Rally Sudamericano en Córdoba: un espectador falleció y suspendieron la competencia