En la mañana de este domingo, una lamentable noticia sacudió al automovilismo argentino. Brahian Zárate González, de 25 años y cordobés, falleció en un hospital luego de ser atropellado por un auto que corría un torneo de rally en la zona de Mina Clavero, en esa provincia del centro del país, y se despistó hacia donde estaban los espectadores, entre ellos la víctima fatal.

Según el medio local Doce TV, Zárate González era oriundo de Córdoba capital. Tras ser arrollado por el vehículo de competición, que dio muchos vuelcos contra la gente que disfrutaba de la carrera, el joven fue trasladado al Hospital de Mina Clavero, donde se confirmó su fallecimiento.

Quién era el joven que murió tras ser atropellado durante un rally en Córdoba. @centro.vecinal.villa.paez.2025

Mediante una publicación en sus redes sociales, la comisión directiva del centro vecinal de Villa Páez, un barrio ubicado en la ciudad de Córdoba, escribió: “Los vecinos se unen en el dolor de tan irreparable pérdida del vecino Zárate”.

Un Grave Accidente Que Ocurrió Durante El Rally Sudamericano, En Mina Clavero, Dejó Como Saldo L

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