Un auto de rally que participaba de una competencia en Córdoba se despistó en una curva y, fuera de control, comenzó a dar varios tumbos mientras avanzaba a gran velocidad hacia un grupo de espectadores. En medio de la desesperación, mujeres, hombres y niños intentaron huir de la trayectoria del vehículo. Tres personas resultaron heridas y una de ellas murió horas más tarde en un hospital.

El hecho ocurrió durante una fecha del Rally Sudamericano en la zona de Mina Clavero y derivó en la suspensión total de la competencia. Según el informe oficial, el Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez perdió el control en el tramo especial Giulio Cesare. Tras el despiste, el auto volcó en reiteradas ocasiones hasta impactar en el sector donde se encontraba el público.

Accidente Rally Sudamericano en Córdoba

Tres personas resultaron heridas. Una de ellas, de 25 años y oriunda de Córdoba capital, sufrió lesiones de gravedad y falleció posteriormente en un hospital de la región. Además de la víctima fatal, una mujer sufrió una fractura de tobillo y otra persona presentó lesiones menores. Los pilotos involucrados en el accidente resultaron ilesos, informaron desde la organización.

Las autoridades deportivas dispusieron la suspensión definitiva de la competencia mientras se investigan las circunstancias del hecho. En un comunicado, la organización expresó su “más profundo pesar” por lo ocurrido y señaló que se está brindando asistencia a los familiares de la víctima.

Video: así fue el momento en que un auto de rally volcó y mató a un espectador. Captura de Video

Este fatal hecho —que genera mucha conmoción en una provincia como Córdoba, donde el rally se vive con efervescencia— puso nuevamente en debate el cuestionamiento sobre la seguridad de este tipo de competencias, donde en muchos tramos de estas carreras los espectadores quedan a escasos metros de la pista principal, poniendo en riesgo su vida ante un posible accidente con los vehículos de competición.

Una tragedia similar en Hungría

Un año atrás, durante una carrera de rally que se desarrollaba en Hungría, cuatro personas murieron y al menos otras siete más resultaron heridas, una de ellas un menor de edad, luego de que un auto que corría a toda velocidad despistara y atropellara a algunos de los tantos espectadores que estaban a la vera de la ruta.

Un despiste en una carrera de rally en Hungría terminó en tragedia: cuatro fallecidos y varios heridos, entre ellos un niño. FERENC ISZA - AFP

La tragedia tuvo lugar durante la 11.ª edición de la competencia Esztergom Nyerges Rally que se realizaba entre las ciudades de Labatlan y Bajot, cerca del río Danubio en el noroeste de Hungría.

Un despiste en una carrera de rally en Hungría terminó en tragedia: cuatro fallecidos y varios heridos, entre ellos un niño.

Por causas que se desconocen, y de acuerdo a lo que quedó registrado por los testigos, el vehículo blanco modelo Škoda Fabia R5 se puso de costado cuando circulaba por la carretera y a los pocos metros se cruzó al otro lado de la banquina. Fue entonces que arrolló a las numerosas víctimas.