La fiscal brasileña criticó los gestos del padre de Agostina Páez

El Ministerio Público de Rio de Janeiro criticó los gestos del padre de la turista argentina, Agostina Páez, que está siendo procesada en Brasil por injuria racial en perjuicio de empleados de un bar carioca.

La fiscal Fabiola Tardin declaró haber tomado conocimiento del gesto del Mariano Páez imitando a un mono, así como de declaraciones hechas por su hija a poco de retornar a la Argentina la semana pasada. Según Tardin, ambas actitudes constituyen una “burla a las leyes brasileñas”.

Los hechos de los últimos días, especialmente la actitud del empresario Mariano Páez al retornar a su provincia natal, Santiago del Estero, llevaron a que la defensa de su hija expresara temor ante eventuales represalias de la Justicia brasileña.

Nueva polémica: el gesto racista del padre de Agostina Páez

Frente a esa especulación, la procuradora Tardin aseguró que continuará actuando de forma “técnica y muy equilibrada”, ajena a lo que ocurra fuera del Tribunal.

Para reforzar esa posición, dijo que, pese a que el “caso ganó repercusión internacional”, hasta el momento todo lo actuado se ajustó “al rito del proceso” legal.

Por otra parte, los medios se hicieron eco hoy este nuevo capítulo del caso Páez. El conductor de la radio de noticias CBN, Milton Young, dijo que los brasileños gustan de los argentinos en general, pero no simpatizan con los turistas racistas.

Agostina Páez habló sobre el momento en que hizo los polémicos gestos racistas: “No fue por su color de piel”

Por su parte, Agostina Páez apareció hoy en una entrevista con el canal de streaming OLGA, donde dio detalles sobre el tiempo que pasó en el país vecino, contó cómo fue el momento en que realizó los polémicos gestos por los que fue acusada y habló sobre su vínculo con su padre.

La joven de 29 años fue grabada mientras realizaba gestos que imitaban los movimientos de un mono, dirigidos a empleados de un bar en Ipanema, en Río de Janeiro. Ante la consulta de por qué reaccionó de esta forma, explicó: “Los vi agarrarse los genitales. No dimensioné lo que estaba haciendo, no fue por su color de piel. Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso”.

Según su relato, en medio de una discusión por una cuenta mal cobrada con los mozos del bar al que había ido con sus amigas con las que estaba de vacaciones en las playas cariocas, uno de ellos les hizo un gesto obsceno al que ella respondió de forma discriminatoria.