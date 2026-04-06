Agostina Páez habló sobre el momento en que hizo los polémicos gestos racistas: “No fue por su color de piel”

Agostina Páez, la abogada santiagueña que pasó más de dos meses detenida en Brasil por injuria racial, volvió a Buenos Aires hace casi una semana. Este lunes, en una entrevista con el canal de streaming OLGA, dio detalles sobre el tiempo que pasó en el país vecino, contó cómo fue el momento en que realizó los polémicos gestos por los que fue acusada y habló sobre su vínculo con su padre.

La joven de 29 años fue grabada mientras realizaba gestos que imitaban los movimientos de un mono, dirigidos a empleados de un bar en Ipanema, en Río de Janeiro. Ante la consulta de por qué reaccionó de esta forma, explicó: “Los vi agarrarse los genitales. No dimensioné lo que estaba haciendo, no fue por su color de piel. Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso”.

Según su relato, en medio de una discusión por una cuenta mal cobrada con los mozos del bar al que había ido con sus amigas con las que estaba de vacaciones en las playas cariocas, uno de ellos les hizo un gesto obsceno al que ella respondió de forma discriminatoria.

Agostina Páez al llegar a la Argentina el pasado martes. Nicolás Suárez

El gesto de Páez, asistida legalmente por la abogada Carla Junqueira −que representó a la actriz argentina Thelma Fardin en el juicio en Brasil contra Juan Darthés por abuso sexual−, quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la Justicia brasileña.

“Cuando recibí la notificación de que tenía que ir a la comisaría pensé que era falsa: decía que tenía que presentarme por injuria racial. Cuando llegué me dijeron que no podía salir del país, que tenía que usar tobillera electrónica y me mostraron el video”, relató en OLGA y añadió: “Ahí hice retrospectiva y no lo podía creer, me agarró una crisis, no sabía qué hacer. No había dimensionado el gesto: una ignorancia total de mi parte sobre el racismo, después me puse a investigar sobre el contexto histórico de Brasil".

En otro tramo de la entrevista, Páez también volvió a referirse al video que comenzó a circular el fin de semana de su padre, el empresario local Mariano Páez, cuando fue a un bar y realizó gestos similares a los de un mono, los mismos por los que ella fue imputada y detenida.

El gesto racista del padre de Agostina Páez

“Me quería morir. No sabía qué hacer. Dije ‘no puede ser que recién llego, estoy con amigas en casa y salga mi papá a hacer esto sabiendo lo difícil que fue esto, lo que me puede complicar’. En mi familia yo soy… Me siento mamá de mi papá“, contó. Y añadió: ”No sé por qué lo hizo. Me enojé mucho, me dio mucha vergüenza. Me puse muy mal. Si bien mi papá me acompañó en este proceso, muchas veces tiene formas que no comparto para nada".

La joven incluso viajó de regreso al país acompañada por su padre. Esta no fue la primera vez que se distanció de los actos por los que fue acusado su progenitor. Minutos después de que comenzaran a hacerse virales los videos, publicó un breve descargo en su cuenta de Instagram. “Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente. Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones”, explicó.

Y sumó: “No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo”. Luego, agregó: “Él [por su padre] estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos”.

El descargo de Agostina Páez

“De hecho, no creo que mi papá lo haya hecho con intención de discriminar… No sé por qué lo hizo, quisiera entender”, cuestionó este lunes en OLGA.

La abogada santiagueña también hizo alusión a las versiones que hablaban sobre supuestas gestiones del expresidente Alberto Fernández para facilitar su regreso a la Argentina. “La verdad es que no lo sé, porque la que hablaba con cancillería y diplomáticos era Carla (su abogada)”, expresó y añadió: “Pero creo que no”.

Para cerrar, hizo una breve reflexión sobre el racismo en la Argentina: “Hay una invisibilidad aquí de lo que es el racismo: los argentinos lo tenemos invisibilizado pero es algo que existe. ¿Cuándo se habló? Nunca, y ahora se habla y está buenísimo". “Me castigo mucho por eso, no siento que es injusto: es una ley. Pido perdón”, dijo sobre el tiempo que pasó detenida en Brasil y concluyó: “Pero sí siento que es injusto que me deseen la muerte, la violación; eso me golpea mucho”.

Páez pudo volver al país luego de que le otorgaran un habeas corpus, lo que permitió la remoción de la tobillera electrónica, la recuperación de su pasaporte y la vuelta al país. Sin embargo, tuvo que pagar una caución de 60 salarios mínimos nacionales, un aproximado de 20.000 dólares, y declarar su domicilio actualizado en la Argentina.