La fórmula de una experta británica en infancia y tecnología para resguardar la seguridad de los chicos

“Para los niños, el mundo digital es un espacio de libertad, mientras que el mundo offline suele ser un espacio de restricciones y desventajas”, afirma Sonia Livingstone, una de las más destacadas especialistas en infancia y tecnología.

La investigadora nació en Australia, pero se formó en el Reino Unido: es psicóloga por la University College de Londres y doctora en psicología por la Universidad de Oxford. Visitó Buenos Aires para presentar los resultados del estudio “Kids Online Argentina 2025”, elaborado por Unicef y Unesco, y dialogó con LA NACION en la Embajada del Reino Unido.

El informe revela que el 96% de niñas, niños y adolescentes argentinos tienen acceso a internet en sus hogares, y que la mayoría se conecta a través del celular, con una edad promedio de inicio de 9,6 años. Esta conectividad temprana abre oportunidades educativas y de socialización, pero también expone a los menores a riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenidos sexuales, las apuestas online y la búsqueda de métodos para adelgazar, entre otros.

Livingstone, profesora de la London School of Economics y directora del Centro Digital Future for Children, dedicó su carrera a investigar cómo la tecnología impacta en la vida de niños y adolescentes. Lideró proyectos como EU Kids Online y ha sido clave en la redacción de la Observación General Nº25 del Comité de Derechos del Niño de la ONU, que reconoce los derechos digitales de la infancia.

Desde la necesidad de una gobernanza digital que no corra siempre detrás de la tecnología, hasta la urgencia de enseñar a diferenciar entre información confiable y engañosa, Livingstone propone una agenda clara: adultos más comprometidos, marcos regulatorios más ágiles y chicos con voz propia en el diseño del mundo digital. Y algo fundamental, le pone paños fríos al frenesí vinculado a la inteligencia artificial: “Creo que hay muchas exageraciones alrededor de esta cuestión”.

–En tu experiencia investigando el vínculo entre infancias y tecnología, ¿cuáles son las principales ventajas y riesgos del uso de la tecnología a tan temprana edad, tanto en la vida cotidiana como en la enseñanza académica?

–En mi investigación intento pensar los temas de manera global, pero sé que hay distintos países y cada uno tiene su realidad y circunstancias. En los inicios de internet, todos estábamos emocionados, incluidos los niños, por la expansión de sus vidas desde sus entornos locales hasta hacer amigos en cualquier lugar y acceder a información de todo el mundo. Especialmente para aquellos a quienes la educación no les era fácilmente accesible. Los riesgos inicialmente se centraban en el contenido en línea, como la pornografía y la violencia. Pero con la llegada de las redes sociales alrededor de 2006, todo cambió. Hemos estado en un viaje en el que pensamos cada vez más sobre los riesgos y luchamos por articular una visión de lo que sería bueno. En mi investigación con los niños, ellos dicen que el mundo es digital, son ciudadanos digitales, quieren ser actores en su mundo y sienten que saben más que los adultos. Quieren explorar; es un espacio de libertad para ellos, en contraste con el espacio offline, que a menudo es de restricciones y desventajas. Pero al mismo tiempo las redes sociales, los juegos y el modelo de negocio de las grandes tecnológicas han llevado a muchos riesgos y desventajas. Casi todo lo malo offline también está online.

–¿Los niños realmente saben más que los adultos sobre el mundo digital? ¿Cómo podemos acompañarlos para que su experiencia sea beneficiosa y no negativa?

–Debemos tener cuidado con la idea de que los niños saben mucho más. Saben algunas cosas. Cuando se les da un nuevo dispositivo, exploran, prueban todas las funciones y saben lo que viene antes que los adultos. Pero eso no significa que puedan evaluar la información o saber cómo encontrar lo que realmente es valioso para ellos o protegerse cuando algo sale mal. Ahí es donde los adultos deben intervenir. Y los adultos incluyen a padres, cuidadores, educadores, pero también al gobierno y la industria. Por ejemplo, un estudio de Unicef mostró que muchos chicos no saben discernir entre información confiable y falsa. Los adultos muchas veces tampoco saben diferenciar una información verdadera de una falsa, porque esa tarea es cada vez más compleja. Pero lo que los padres y profesores deben y pueden hacer, es explicarles a los chicos cómo funciona el mundo, los tipos de sesgos, las motivaciones de los actores maliciosos. Hay que buscar explicar estas cuestiones aunque sean complejas, pero es el camino para que puedan elaborar un criterio propio que los ayude a ver y elaborar señales de alarma.

–¿Qué buscan los niños y adolescentes en internet? ¿Qué tendencias se perciben en sus búsquedas?

–La respuesta honesta es que no sabemos suficiente sobre lo que realmente buscan. Buscan cualquier cosa que escuchan y quieren seguir: noticias, conversaciones de sus padres, intereses de juego, deporte o algo que no entendieron. También buscan cosas que sus padres no les dijeron, como información sobre sexo, salud, dietas y también pornografía. Hoy escuchamos en la investigación de la Argentina que buscan información sobre suicidio. La internet está abierta y los niños encontrarán cualquier cosa que busquen.

–¿Esto significa que los padres perdieron parte del control que tienen sobre el mundo que les quieren mostrar y el que no a sus hijos?

–No, pero sí es necesario un cambio de mentalidad por parte de los padres porque los chicos saben buscar y encuentran de todo.

–Hablando sobre educación, las pruebas Aprender mostraron que solo el 45% de los chicos de tercer grado logran comprender un texto en la Argentina. ¿Cómo pueden la inteligencia artificial o la tecnología ayudar a mejorar esta crisis?

–Hay investigaciones en Inglaterra que muestran que la tecnología puede ayudar a los niños a leer o aprender contenidos en lugar de ser un mal uso del tiempo frente a la pantalla. Hay muchas hipótesis sobre la tecnología ayudando en el aula, pero es muy difícil demostrar que funciona. Y muchas veces hay tecnología en el aula que no se usa porque los profesores no tuvieron el entrenamiento adecuado y la currícula no se ha ajustado. Creo que hay muchas buenas razones para ser escépticos.

–Elon Musk fundó la escuela AstraNova. Uno de los objetivos es educar a los niños en habilidades que las máquinas no puedan replicar fácilmente. ¿Creés que este es un enfoque necesario?

–Creo que es preocupante. La inteligencia artificial es una brillante invención de la humanidad y debería ser aplicada para resolver los problemas que ya tenemos, no para decir que de repente todos deben ajustarse y cambiar. Los problemas de la educación que tenemos que resolver o el futuro del trabajo no deben ser dictados por la IA. Los expertos en el futuro del trabajo me dicen que todavía habrá necesidad de trabajo en todos los niveles, así que creo que hay mucha exageración porque esta es la nueva invención y necesitan que todos la prueben.

–¿Qué rol deberían tener los propios niños y adolescentes en la elaboración de políticas públicas digitales? ¿Hay experiencias concretas de participación significativa que te parezcan ejemplares?

–Creo que eso es lo que les importa. Ese es el enfoque basado en derechos. Cada vez que alguien los consulta, tienen cosas nuevas y desafiantes para decir. Tienen una visión de primera mano de lo que está pasando. Tienen una lista de consejos sobre cómo Instagram, TikTok o YouTube pueden ser más seguros y emocionantes. Ya sabemos muchas de las cosas que deberían hacerse. Estamos intentando algunas en Europa. Este es el momento de experimentar con regulaciones que realmente puedan ser mejores.