Crece el misterio en el crucero: el Ministerio de Salud aportó detalles sobre la circulación del hantavirus en la Patagonia

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que mantiene un monitoreo permanente de los casos de hantavirus reportados en el crucero MV Hondius, de bandera holandesa, actualmente anclado frente a las costas de Cabo Verde, y que continúa en intercambio técnico y epidemiológico con organismos internacionales, autoridades sanitarias provinciales y áreas especializadas del país. En ese marco, el comunicado sumó a la confusión entorno al origen del brote.

Según precisó la cartera sanitaria, el seguimiento se realiza con el objetivo de recabar información oficial actualizada sobre la situación a bordo del buque, acompañar la investigación en curso y evaluar los antecedentes epidemiológicos vinculados al itinerario de la embarcación, que realizó escalas en distintas zonas del Atlántico Sur y la Antártida tras partir de la Argentina.

El 2 de mayo, el Centro Nacional de Epidemiología recibió la notificación de un conglomerado de enfermedades respiratorias agudas graves a bordo del MV Hondius. De acuerdo con el comunicado oficial, el informe inicial incluyó dos fallecimientos y un pasajero con confirmación laboratorial de hantavirus. Hasta el momento, las autoridades sanitarias indicaron que se desconoce la ruta de transmisión del virus y que continúan realizándose pruebas complementarias en el Laboratorio Nacional de Referencia de Sudáfrica para identificar la cepa involucrada y el posible origen del brote.

En ese marco, el Ministerio señaló que la tripulación y los pasajeros permanecen aislados y que las personas con síntomas fueron trasladadas para recibir la atención sanitaria correspondiente. Si bien la gestión operativa del brote se encuentra actualmente a cargo de las autoridades de Cabo Verde, la cartera nacional continúa reuniendo información sobre el estado de salud de las personas a bordo, los antecedentes de viaje y el eventual vínculo epidemiológico entre los casos reportados.

El comunicado oficial buscó además despejar dudas sobre una posible circulación del virus en el sur del país. En ese sentido, detalló que la embarcación ingresó al puerto de Ushuaia el 16 de noviembre de 2025 y que, desde entonces, realizó distintos viajes de cabotaje entre esa ciudad, el sector antártico y varias islas del Atlántico Sur. El 1 de abril de 2026, el crucero zarpó con destino a las islas Georgias y Sandwich del Sur, Santa Elena y otros puntos aislados de la región. Durante todo ese período, la provincia de Tierra del Fuego no reportó eventos de importancia sanitaria.

El Ministerio remarcó que Tierra del Fuego no tiene presencia de hantavirus y que no ha registrado casos desde que la enfermedad fue incorporada al sistema nacional de vigilancia obligatoria en 1996. En el mismo sentido, indicó que la provincia vecina de Santa Cruz no notifica casos de hantavirus desde hace siete años. Actualmente, según datos oficiales, la región Sur se encuentra en zona de seguridad epidemiológica, con un total de 10 casos notificados en Neuquén, Río Negro y Chubut durante la temporada 2025-2026, iniciada el 29 de julio del año pasado.

En paralelo, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Anlis-Malbrán participa del intercambio técnico con los países involucrados y puso a disposición su colaboración para el análisis de muestras y la investigación epidemiológica internacional. Desde la cartera sanitaria destacaron que este trabajo conjunto permite fortalecer la identificación de la cepa viral y aportar información clave para determinar la posible fuente de infección.

Mientras las investigaciones continúan, persisten interrogantes centrales sobre el origen del brote, el momento del contagio y la eventual relación entre los casos confirmados y los fallecimientos ocurridos a bordo del buque. Hasta ahora, las autoridades no establecieron un vínculo directo entre el virus y todas las muertes registradas, y aclararon que la situación permanece bajo análisis.

El Ministerio de Salud aseguró que continuará monitoreando la evolución del caso junto con las jurisdicciones provinciales y los organismos internacionales competentes, con el objetivo de contar con información oficial confiable, colaborar con la investigación epidemiológica y adoptar, de ser necesario, nuevas medidas para proteger la salud de la población.

Un argentino a bordo

Entre los pasajeros del MV Hondius, la embarcación neerlandesa que enfrenta un brote de hantavirus, hay al menos un ciudadano argentino a bordo. Así lo confirmó el último comunicado oficial difundido por la operadora, Oceanwide Expeditions, en medio de la complicada situación sanitaria que afecta al buque, que zarpó el 20 de marzo de Ushuaia y ahora se encuentra varado frente a Cabo Verde.

Los últimos datos médicos que fueron difundidos aseguran que hasta ahora seis personas presentaron síntomas compatibles con la enfermedad, de las cuales tres fallecieron, una permanece internada en estado crítico en Sudáfrica y dos continúan a bordo, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La presencia de un pasajero argentino en el barco surge del desglose de nacionalidades del total de los pasajeros. En total son 149 personas de 23 países distintos. Si bien no se difundieron detalles sobre la identidad del argentino ni sobre su estado de salud, su presencia lo incluye dentro del grupo de pasajeros alcanzados por las medidas de control, monitoreo médico y eventuales definiciones sobre evacuaciones o desembarcos, que continúan sujetas a la autorización de las autoridades locales.

El último comunicado de la operadora reconstruyó un cronograma preciso de los hechos. Detalla que el 11 de abril murió un pasajero neerlandés en el barco sin que pudiera determinarse la causa, y su cuerpo fue desembarcado el 24 de abril en la isla de Santa Elena, acompañado por su esposa para su repatriación.

Días después, el 27 de abril, se informó que su esposa, también de nacionalidad neerlandesa, había enfermado durante el viaje de regreso y fallecido posteriormente, sin que hasta el momento se haya confirmado el motivo de su muerte.

Ese mismo 27 de abril, otro pasajero, de nacionalidad británica, se enfermó gravemente, fue evacuado a Sudáfrica y actualmente permanece internado en estado crítico pero estable en terapia intensiva en Johannesburgo, donde se le detectó una variante de hantavirus. El 2 de mayo se registró una tercera muerte a bordo, correspondiente a un pasajero alemán, cuya causa aún no fue determinada. Su cuerpo aún continúa dentro del buque.