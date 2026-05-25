La Fundación Fernández celebró sus 30 años de trabajo con su clásica comida
Hubo una mención especial para Mirtha Legrand y se disfrutó de la música de Alejandro Lerner
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La Fundación Fernández celebró sus treinta años de trabajo en el Hospital Dr. Juan A. Fernández con su tradicional Comida Anual Solidaria. Fue el martes 19 de mayo, en el Palacio Libertad, cedido generosamente para la realización del evento.
El propósito fue reunir a donantes, autoridades, personalidades de la cultura, el arte y la comunicación para repasar la gestión de la entidad, focalizándose en las obras más importantes ejecutadas y proyectando acciones futuras.
Fue una noche de agradecimientos a todos aquellos que vienen acompañando a la fundación, confiando en ella y eligiéndola como un canal solidario para ayudar a una mejor atención a los pacientes que asisten al Hospital Fernández.
Mención especial para Mirtha Legrand, presidenta honoraria de la fundación, que al ser distinguida evocó los primeros pasos de la entidad y para Alejandro Lerner que repasó sus grandes éxitos, logrando la ovación de los asistentes. Fue una noche de emoción y alegría por la tarea realizada, donde una vez más el lema fue “pasión por ayudar”.
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