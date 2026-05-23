De Wattpad a las librerías: la venezolana de 23 años que emigró a EE.UU. y está por publicar su primer libro

Desde las calles de París, una niña descubre la saga Cazadores de sombras, escrita por Cassandra Clare. Ese universo de hadas, vampiros, brujos y romances apasionados marcó el camino de Daniella Benenati, una joven que, años después, construiría su propio mundo de fantasía con Entre Uniones de Sangre, un libro en español que trajo a la vida durante un proceso migratorio difícil. Benetati es venezolana y vive en Virginia.

La historia de Daniella Benenati, la venezolana que emigró a EE.UU. y está por publicar su primer libro

Benenati creció en Valera, Trujillo, bajo la influencia literaria de su abuela, quien es escritora. Cuando tenía siete años ya leía autores como Paulo Coelho o Dante Alighieri y disfrutaba la discusión sobre las lecturas que le mandaban a leer en la escuela.

Daniella Benenati creció bajo la influencia de su abuela, quien es escritora y lectora Cortesía de Daniella Benenati

“Mi abuela siempre me inculcó desde niña el hábito de la lectura. Cuando aprendí a leer en el colegio y nos mandaban a leer cuentos, me encantaba sentarme con ella a conversar", dijo, en diálogo con LA NACION.

Con este hábito ya incorporado, a los 11 años viajó de vacaciones a París junto a su padre y, por recomendación de una amiga, descargó la aplicación Wattpad para entretenerse. Allí descubrió los fanfics (relatos basados en obras preexistentes o figuras famosas) y su vínculo con la literatura juvenil cambió por completo.

“En todo el viaje de 11 horas de Venezuela a París estuve con Wattpad de forma corrida. La primera historia que leí fue Marcel de Harry Styles y Tú y de ahí en adelante no pude parar. Fue el inicio de todo", sostuvo.

Por recomendación de una amiga, la joven descargó la aplicación Wattpad para entretenerse

Wattpad es una plataforma de lectura social en línea que conecta lectores con escritores. Anima a los usuarios a crear y compartir sus propias historias de todos los géneros, desde ficción juvenil hasta poesía, acción, aventuras y más.

Un aparente infortunio, como que su celular se dañara en pleno viaje en París, trajo como resultado que su padre le comprara el primer libro de la saga Cazadores de sombras. Aquel texto marcó su pasión por el género de fantasía y el romance en dichos mundos.

Las primeras adversidades que Daniella Benenati enfrentó en su camino a la escritura

Los libros de Cassandra Clare fueron el impulso que necesitó Benenati para incursionar en la escritura. Tras regresar a Venezuela de su travesía por la capital de Francia, escribió su primera novela: La niña de ojos dorados.

Sin embargo, debido a los constantes apagones en su ciudad en el interior del país, el disco duro de su computadora se quemó, por lo que perdió todo el manuscrito. La tristeza se hizo tan presente que se alejó por completo de la literatura.

“Perder ese archivo fue mi primera decepción. Dejé de escribir y no quería saber nada que tuviera que ver con letras. Sentí que me lo arrebataron [el libro]“, recordó.

En 2017, su familia fue víctima de extorsión en Venezuela, lo que la obligó a abandonar el colegio Instagram/@libreandocondani

Al cumplir 15 años, la joven le dio una segunda oportunidad a la escritura cuando retomó las lecturas en Wattpad. Allí publicó su primera fanfic que no tardó en acumular más de 300 mil visualizaciones, según rememoró.

Pese a ello, al recibir comentarios negativos sobre la obra, decidió eliminarla y alejarse nuevamente de su vocación. “En ese momento dije: ‘Esto no es lo mío’”.

En medio de ese contexto, atravesó varios percances. En 2017, un año crítico a nivel social y político en Venezuela, su familia fue víctima de extorsión y la joven llegó a recibir amenazas graves contra su integridad, según contó. Esta situación dio un giro a su vida: la obligó a dejar el colegio, terminó sus estudios de forma online y se refugió en Colombia durante tres meses.

Al regresar a Venezuela, supo que estaba embarazada de su pareja de ese entonces. No obstante, transitar dicha etapa siendo adolescente no fue tarea fácil y, pese a que contaba con el apoyo de su familia, no fue así con su círculo de amistades de edad contemporánea.

La escritora contó a LA NACION que tras dar a luz, fue diagnosticada con depresión posparto y su estado de ánimo fluctuó durante seis meses. En ese entonces, su único apoyo estaba en los libros. “Me sentía tan mal que me refugié en leer. En mi corazón yo sabía que tenía una conexión con los libros”.

Cómo fue su travesía por EE.UU.

Pese a que la joven estuvo un tiempo en Colombia y regresó a su tierra, la persecución a la familia no cesó. Debido a esto, Benenati empacó sus cosas y, junto a su hija, que en ese entonces tenía apenas 13 meses, su madre, hermano, abuela y pareja, emigraron a Estados Unidos.

Benenati cruzó la frontera de El Paso con su familia a fines de 2021 y se establecieron en Virginia Christian Chavez - AP

El trayecto tampoco fue fácil. La familia cruzó la frontera mexicana de El Paso a pie y, al entrar al país norteamericano, permanecieron detenidos durante tres días bajo condiciones que ella describe como “degradantes". “Mientras estuvimos detenidos nos trataron como ratas, como si fuéramos viles criminales“.

Una vez liberados, la familia se estableció en Virginia, estado donde residen en la actualidad. Sus primeros años los destacó como una etapa de “supervivencia”, ya que trabajó jornadas de hasta 15 horas. Asimismo, fue diagnosticada con Lupus y atravesó sus primeras disputas con su pareja.

Benenati vive en Virigina desde hace cinco años y tuvo que trabajar jornadas de hasta 15 horas Instagram/@libreandocondani

En este contexto, abandonó una vez más su afición por la lectura para priorizar su estabilidad en el país norteamericano. “En Estados Unidos dejé de leer, porque aquí o trabajas o te mueres”, remarcó.

“Siento que en este país, todo pasa muy rápido. Yo veo a mi hija y digo: ‘¿En qué momento me perdí su infancia?’"

En 2023, su entonces pareja le regaló una computadora portátil. Al notar que su abuela la utilizaba para escribir, la venezolana recuperó la inspiración y surgió el concepto de Entre Uniones de Sangre.

La historia detrás de Entre Uniones de Sangre y su crecimiento en redes

El libro de romantasy (subgénero que combina fantasía y romance) surgió a través de un sueño, donde construyó el universo de la novela. Al despertar, sintió una urgencia por escribir y terminó el manuscrito en tres meses.

La historia gira en torno a Adira, una joven que, tras la muerte de su familia, es secuestrada por una extraña criatura que la acusa de un crimen que no recuerda, sumergiéndola en un mundo oculto de magia, peligros y romance.

Daniella Benenati culminó Entre Uniones de Sangre en tres meses Instagram/@libreandocondani

La venezolana se identificó en profundidad con la protagonista a tal punto de utilizarla como un vehículo para hablar de temas que incluso trataba en sus sesiones de terapia. “En ese momento estaba mal”, aseguró.

Ese proceso de exposición emocional también se reflejó en sus redes sociales. Al subir frases del texto y otro tipo de contenido, logró alcanzar más de 40.000 seguidores en un año.

“Entre julio de 2023 y 2024 ya tenía muchos seguidores. Fue un crecimiento masivo. Video que subía, video que contaba con 1000 me gusta", dijo, en relación a su crecimiento en redes sociales.

Obstáculos para publicar su novela

Pese a su éxito en redes sociales, tuvo algunas dificultades para publicar su novela. Fue rechazada por grandes editoriales en España como Planeta por residir en EE.UU. y fue estafada por otra editorial, cuyos datos se guardan bajo reserva a pedido de la autora.

Daniella Benenati le comunicó a sus seguidores a principios de abril no iba a publicar como independiente porque estaba porque estaba representada por una agencia editorial Instagram/@libreandocondani

Cuando estuvo a punto de autopublicar, fue contactada por Gabi Cavesout, directora de Sayor Agency, una conocida agencia internacional. En la actualidad la representa y está en proceso de negociación con grandes sellos editoriales.

“Gabi me dijo que veía un gran potencial en la novela y que estaba segura de que me iban a publicar, pero que tenía que tener paciencia”, explicó.

El próximo capítulo de Daniella Benenati

Benenati tiene como meta posicionarse como escritora. Para ello, planea avanzar con la secuela de Entre Uniones de Sangre y un proyecto autoconclusivo titulado Los ladrones del recuerdo, una historia que trata sobre “mentalistas” capaces de modificar recuerdos.

Daniella Benenati prevé posicionarse como escritora y escribir más novelas Instagram/@libreandocondani

Benenati aseguró estar en su “mejor momento emocional” y que su rol como escritora estaba “destinado a suceder” en un libro cuyo final permanece en puntos suspensivos a la espera de nuevos capítulos.

“Tengo un propósito y es ser escritora. Solo quiero que la gente lea lo que escribo”, dijo, con una sonrisa cálida que refleja todo el camino que comenzó en las calles parisinas.