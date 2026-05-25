Las 4 especies alienígenas que EE.UU. tendría bajo custodia, según un investigador de la CIA: cómo son y de dónde vienen

En las últimas horas, nueva información en poder del gobierno de Estados Unidos se volvió pública. Según un investigador de ovnis financiado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), personas que participaron en procesos de recuperación de naves afirman que restos de al menos cuatro especies distintas de vida extraterrestre permanecen bajo custodia.

EE.UU. tiene especies alienígenas recuperadas de naves estrelladas, según un investigador

Durante su participación en una mesa redonda sobre ovnis, en el podcast The Diary of a CEO, Hal Puthoff aseguró que el gobierno de EE.UU. recuperó restos de cuatro especies distintas de vida extraterrestre que fueron encontradas en naves estrelladas.

Puthoff, quien es un investigador financiado por la CIA y exasesor del Programa de Aplicaciones de Sistemas de Armas Aeroespaciales Avanzadas, declaró que si bien él mismo no tuvo acceso directo a la información, personas vinculadas a supuestas recuperaciones de ovnis le aseguraron que existen diversos tipos de vida extraterrestre.

Los cuatro tipos de vida extraterrestre que EE.UU. tendría bajo custodia

Aunque Puthoff no dio mayores detalles sobre las supuestas especies extraterrestres que EE.UU. mantiene bajo custodia, el investigador Eric Davis afirmó anteriormente que son: grises, nórdicos, insectoides y reptilianos.

Según The New York Post, Davis citó informes de inteligencia según los cuales se trata de formas de vida biológicas humanoides, ya que poseen dos brazos y dos piernas. De acuerdo con la descripción presentada por el investigador, estas son las características de las especies encontradas tras los accidentes de naves:

Nórdicos : su denominación refiere a un parecido con los humanos, particularmente a las personas de países del norte de Europa.

: su denominación refiere a un parecido con los humanos, particularmente a las personas de países del norte de Europa. Reptilianos : parecidos a lagartos, con piel escamosa y colas largas. Según el investigador, caminan erguidos y tienen extremidades humanas.

: parecidos a lagartos, con piel escamosa y colas largas. Según el investigador, caminan erguidos y tienen extremidades humanas. Grises : criaturas pequeñas, de ojos enormes y sin pelo.

: criaturas pequeñas, de ojos enormes y sin pelo. Insectoides: de acuerdo con el relato de Davis, tienen una apariencia similar a la mantis religiosa.

Los llamados grises son los tipos de extraterrestres más comúnmente recreados

Davis también afirmó que los nórdicos y los reptilianos tienen un tamaño similar al de los humanos, de aproximadamente 1,80 metros de altura.

Los archivos de EE.UU. sobre ovnis y los antecedentes de vida extraterrestre

De acuerdo con Fox News, en 2023 David Grusch, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea y miembro del Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados, testificó bajo juramento que EE.UU. poseía materiales biológicos no humanos recuperados de ovnis estrellados.

Desde entonces, crecieron las especulaciones con respecto a los secretos que el gobierno estadounidense podría guardar con respecto a extraterrestres. Ya en el poder, Donald Trump dijo que se encargaría de dar a conocer buena parte de esa información.

El gobierno de EE.UU. ordenó la difusión de descubrimientos de fenómenos aéreos no identificados, por lo que el Pentágono publicó un segundo lote de documentos.

El presidente Donald Trump decidió publicar miles de informes relacionados con el fenómeno extraterrestre BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Mientras tanto, el cineasta Dan Farrah afirmó que altos funcionarios de inteligencia que participaron en su nuevo documental le revelaron que efectivamente se recuperaron cuerpos no humanos de diversos ovnis estrellados. Tampoco dio mayores detalles, pero aseguró que las especies recuperadas a lo largo de los años no son todas del mismo tipo.