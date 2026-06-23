La hipótesis y qué pasará con el chofer del colectivo que atropelló a varias personas en Mar del Plata

MAR DEL PLATA.- Un adolescente de 15 años permanece internado en grave estado en terapia intensiva por las lesiones sufridas el lunes por la noche en un sector de paradas de colectivos frente a la rambla, donde una unidad del transporte público de pasajeros salió de la calzada y arrolló a varias personas. Por el hecho, una joven de 18 años murió y seis debieron ser derivadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) por fracturas, politraumatismos y cortes.

El chofer que protagonizó el incidente quedó demorado por decisión del fiscal del caso, Germán Vera Tapia, que este martes le tomará declaración como acusado de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Anoche fue sometido al test de alcoholemia que dio resultado negativo.

Hipótesis e investigación

La principal hipótesis del hecho es un desperfecto en la dirección de este interno 173 de la línea 532. Pasajeros que viajaban en esa unidad brindaron testimonio en sede judicial y coincidieron en señalar que escucharon un fuerte ruido por debajo de la butaca del chofer, donde se ubica el eje delantero del ómnibus. Este viernes se realizará el peritaje mecánico que buscará determinar cuál pudo haber sido la falla o si se pudo haber tratado de algún tipo de impericia del conductor.

Fatal siniestro vial en la costa: un colectivo embistió a peatones y hay al menos una persona fallecidaUn colectivo de la línea 532 perdió el control este lunes por la tarde en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín, se subió a la vereda y atropelló a varias personas que aguardaban en una parada. Las autoridades confirmaron al menos una víctima fatal y varios heridos. Mauro V. Rizzi

Para esta tarde está prevista la autopsia a la única víctima fatal que tuvo esta tragedia ocurrida poco después de las 19 en este sector en el que coinciden más de una decena de líneas de colectivos. Es una dársena paralela al tramo de Boulevard Marítimo Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín, a unos 150 metros del edificio del Casino Central y a 10 metros de uno de los extremos del skate park, donde al momento de este siniestro había decenas de chicos y adolescentes con sus patinetas.

El choque

El ómnibus cumplía su recorrido e ingresaba a esa explanada donde aguardaban decenas de pasajeros en las paradas de las distintas líneas. Era horario pico y por eso había en el lugar más de 200 personas, mayoría de ellas testigos presenciales de lo que en principio podría haber sido un accidente.

Fatal siniestro vial en la costa: un colectivo embistió a peatones y hay al menos una persona fallecidaUn colectivo de la línea 532 perdió el control este lunes por la tarde en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín, se subió a la vereda y atropelló a varias personas que aguardaban en una parada. Las autoridades confirmaron al menos una víctima fatal y varios heridos. Mauro V. Rizzi

El vehículo, modelo 2015 y habilitado por el municipio, ingresó a esa calle paralela al boulevard y ya sobre esa calzada ya quedó fuera de control. Avanzó en línea recta hasta superar el cordón de la vereda donde esperan los pasajeros para abordar las unidades. Arrolló a más de una decena. Por lo menos dos quedaron parcial o totalmente debajo del chasis.

La joven de 18 años murió en el lugar. Equipos del SAME concurrieron al lugar y atendieron a las víctimas. En ambulancias se concretaron los seis traslados por casos que presentaban mayor gravedad. Todos fueron derivados al HIGA, incluido el menor de edad, que presentaba traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento.

Por la noche se brindó un primer parte desde el Ministerio de Salud bonaerense, responsable del HIGA. Además del menor, que sufrió traumatismos faciales y fractura de un miembro superior, se detalló un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur.

Fatal siniestro vial en la costa: un colectivo embistió a peatones y hay al menos una persona fallecidaUn colectivo de la línea 532 perdió el control este lunes por la tarde en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín, se subió a la vereda y atropelló a varias personas que aguardaban en una parada. Las autoridades confirmaron al menos una víctima fatal y varios heridos. Mauro V. Rizzi

Las restantes víctimas son todas mujeres: una presentaba traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo; otra tiene fractura de cadera, una tercera sufrió fractura de fémur y la restante se recibió con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.

Desde el HIGA confirmaron que el menor de 15 años es el único que permanece internado en terapia intensiva.